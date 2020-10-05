Школы пока работают в условиях пандемии коронавируса, поэтому там пытаются принимать различные меры безопасности, чтобы уберечь учеников и учителей от заболевания. Как сделать школу безопасным местом для детей и педагогов – читайте в материале.

Инфекциолог и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова рассказала, как уберечь учащихся и педагогов от COVID-19, из-за каких симптомов стоит остаться дома и как придерживаться социальной дистанции, передает "Освіторія".

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Как уберечь учеников и учителей от COVID-19: главные правила

"Заболел – сиди дома"

По словам эксперта ЮНИСЕФ, в их ведомстве есть важное правило "Заболел – сиди дома", поэтому его должны соблюдать и взрослые, и дети.

Так, если вы чувствуете у себя малейшие симптомы: повышенную температуру, кашель, насморк, боль в горле и тому подобное, то стоит никуда не идти, особенно в школу. А если учитель переболел COVID-19, то он может вернуться к работе после выздоровления и 14 дней самоизоляции.



Правила поведение, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Дистанция 1,5-2 метра

Это простые правила, но они могут спасти жизнь, уверяет эксперт. В школах важно держать социальную дистанцию 1,5 – 2 метра со всеми людьми, особенно тем, кто в зоне риска. В частности, сейчас не стоит здороваться с людьми пожатием руки или объятиями. Держаться на расстоянии – это очень эффективная защита.

"Защищайте свои границы: откровенно говорите о том, что соблюдаете правила дистанции", – сказала Екатерина Булавинова.

Если есть скопления людей, надевайте маску

Не стоит тратить время на раздумывание, могут ли люди болеть бессимптомно и тому подобное. Потому что это лишь повысит тревожность. Если вы не можете держать дистанцию, обязательно надевайте маску.

Учитель должен проводить урок на достаточном от детей расстоянии, если кабинет позволяет быть на 1,5 метра от первой парты.

Протирайте поверхности

Все поверхности разные, и вирус может оставаться на них определенное время. По словам медицинского эксперта, пол не несет угрозу, значительно опаснее поверхность – телефон. Поэтому во время пандемии не стоит передавать друг другу гаджет, чтобы посмотреть фотографии или прочитать смс. И старайтесь как можно чаще протирать парты, клавиатуру компьютера, айпад и тому подобное.

Проветривайте помещение, делайте сквозняк

Проветривание в классах следует делать как можно чаще. И по возможности можно проводить уроки на свежем воздухе. Также учителя должны решить, какие занятия можно перевести в онлайн.

В то же время при подтвержденном случае COVID-19 весь класс должен пойти на самоизоляцию на 14 дней.

Часто мойте руки

Все чихают, закрывая лицо руками, и делают другие вещи. А потом этими руками они касаются предметов. Поэтому самое главное – мыть руки с мылом и дезинфицировать их.

Сделайте прививку от сезонного гриппа

Эксперт уверяет, что COVID-19 – это новый вирус, от которого нет специфического лечения и вакцины. Тогда как от вируса сезонного гриппа.

И сейчас оба вируса могут наложиться один на второй. И если у человека повысится температура, сложно будет понять – это сезонный грипп или коронавирус. Так что лучше защитить себя по крайней мере от гриппа. Медицинский эксперт советует сделать прививку от пневмококковой инфекции и гриппа.

Не спешите делать тест, если у ребенка в классе обнаружили COVID-19

Если в классе есть подтвержденный случай коронавируса, все дети должны уйти на карантин. Однако в первые дни после контакта с больным тест может быть отрицательным, потому что вирус еще не успел размножиться. Поэтому безопаснее просто придерживаться самоизоляции в течение 14 дней.



Как ученикам вернуться в школу после самоизоляции / Инфографика 24 канала

Но можно сделать и ПЦР-тест на COVID-19. И поскольку ждать результатов из государственной клиники можно неделю или больше, то его можно сделать в частной лаборатории.

Не ходите в школу, если чувствуете потерю вкуса и обоняния

Полная потеря запаха и вкуса часто встречается у пациентов с коронавирусом. Однако сказать точно, что этот симптом стопроцентно указывает на эту болезнь, нельзя. Если ученик или учитель потерял обоняние и вкус, лучше в школу не идти.

Школа как эффективный коммуникатор

Школа должна быть эффективным коммуникатором, особенно в ситуации с пандемией. Например, в вайбер-чатах или родительских группах должна быть проверена информация от школы.

Если в учреждении есть случай госпитализации или смерти от коронавируса, администрация и учителя должны задавать тон коммуникации, чтобы предотвратить буллинг и обвинения.