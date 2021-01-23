Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет анонсировал новые возможности Всеукраинской школы онлайн. Появится функционал "Кабинет учителя" и мобильные приложения для устройств IOS и Android.

С начала работы Всеукраинской школы онлайн на ней зарегистрировалось более 120 тысяч пользователей, а количество взаимодействий выросла до 15 миллионов. Платформа будет совершенствоваться и в дальнейшем, а видеоуроков станет еще больше, передает пресслужба МОН.

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Со старта работы 11 декабря 2020 года на платформе зарегистрировались 120 392 пользователей, среди которых:

90 026 учеников;

25 128 учителей;

5 243 слушателей.

Вскоре мы планируем запустить функционал "Кабинет учителя" с возможностью приглашать учеников к просмотру курсов, отслеживать их учебный прогресс и создавать собственные уроки,

– сообщает Сергей Шкарлет.

Кроме этого, разрабатываются мобильные приложения для устройств IOS и Android, которые повысят комфорт пользования платформой со смартфонов.

Что известно о всеукраинской школе онлайн Это современный онлайн-ресурс для смешанного и дистанционного обучения учеников 5-11 классов с материалами, которые соответствуют государственной учебной программе.



Платформа создана по инициативе МОН и Минцифры, а общественный союз "Освитория" реализовала проект при поддержке Посольства Швейцарии в Украине.

Как стать пользователем платформы

Чтобы использовать ВШО, необходимо пройти бесплатную регистрацию. Для этого надо перейти по ссылке и заполнить онлайн-форму. После этого на электронную почту, указанную при регистрации, придет письмо с информацией об активации учетной записи.

Пользователи имеют возможность записаться на учебные курсы, просматривать бесплатные материалы и следить за своими достижениями.

Всеукраинской школой онлайн уже пользуются в 103 странах мира. Большое количество учетных записей создано на территориях США, Нидерландов, Германии, Великобритании и Польши.