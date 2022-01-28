У учителей на Закарпатье обнаружили поддельные COVID-сертификаты: что им угрожает

У учителей и работников Лопуховской и Русскоморянской школ в Тячевском районе Закарпатья обнаружили поддельные сертификаты о вакцинации. Заметили это правоохранители во время рейдовой проверки.

Документы с признаками подделки работники школы показали полицейским, но сразу заметили что-то не то.

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COVID-сертификаты десяти работников школы имели очевидные признаки подделки. Так, во время считывания сертификатных QR-кодов у девяти женщин от 24 до 65 лет и 41-летнего мужчины возникли ошибки.

Еще один поддельный сертификат полицейские обнаружили у работника котельной Русскоморянской школы. Фальшивые сертификаты полицейские изъяли и передали на экспертизу.

Что угрожает работникам школ

При использовании поддельных документов предусмотрено:

штраф до 850 гривен,

или арест сроком до шести месяцев,

или ограничение свободы сроком до двух лет.

В полиции добавили, что рейдовые группы полицейских ежедневно проверяют соблюдение карантинных ограничений во всех уголках области для недопущения ухудшения эпидемической ситуации в регионе.

В Днепропетровской области суд рассмотрит дело воспитательницы детского сада, которая пользовалась фейковым COVID-сертификатом. Женщине грозит ограничение свободы на срок до двух лет. Подробности – читайте по ссылке.