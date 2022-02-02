У санаторных школ есть еще 2 года, чтобы трансформироваться в другие заведения: решение Рады

В Украине санаторным школам дали еще 2 года, чтобы трансформироваться в другие учреждения – специальные школы, лицеи, гимназии и т.д. Эти учреждения должны изменить свой профиль до 1 июля 2024 года.

Соответствующий законопроект №6354 был принят 1 февраля во время заседания Верховной Рады.

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Санаторная школа – это учреждение соответствующего профиля, которое обеспечивает не только среднее образование, но и восстановление и укрепление здоровья детей, которые нуждаются в лечении.

В Украине такие учреждения должны реорганизоваться, закрыться или перепрофилироваться на:

лицеи;

гимназии;

специальные школы;

учебно-реабилитационные центры;

заведения здравоохранения;

пришкольные центры и т.д.

Раньше крайним сроком трансформации санаторных школ, а также санаторных школ-интернатов было 1 июля 2022 года. Однако новый законопроект №6354 предусматривает продление этого срока.

Новый законопроект может позволить учредителям школ возможность создать в учреждениях оздоровительно-профилактические подразделения.

Такое подразделение на базе учебного заведения будет способствовать как развитию инклюзивного образования, так и общему укреплению здоровья детей, что очень важно в условиях двухлетней пандемии COVID-19,

– говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, документ предлагает расширить спектр услуг, которые предоставляют заведения санаторных школ. В МОН говорят, что это шаг к созданию инклюзивной и безбарьерной образовательной среды, которая позволит детям из ООП получать оздоровительные и профилактические услуги одновременно с образовательными.

К слову, в Минздраве назвали причины возвращения дистанционного обучения в школе. В частности, на это повлиял не только COVID-19, это также сделали для противодействия сезонной вспышке гриппа и ОРВИ.