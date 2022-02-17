"У них была контузия": в результате обстрела садика в Станице Луганской пострадали 2 работника

Российские боевики 17 февраля цинично обстреляли детский сад в Станице Луганской. Известно, что там пострадали двое работников, у них были контузии.

Начальница отдела образования, культуры, молодежи и спорта Станично-Луганской поселковой ВГА Валентина Коновалова уточнила 24 каналу о пострадавших и рассказала, как заведение будет работать в дальнейшем.

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Что известно о пострадавших

Ранее сообщалось, что контузии получили 3 работников детсада – сторож, прачка и помощница воспитателя.

Однако Валентина Коновалова пояснила, что в результате обстрела садика серьезно пострадали двое работников – у них была контузия.

Третьего человека скорая забрала вместе с пострадавшими в больницу, у него был шок. Сейчас известно, что им уже оказали медицинскую помощь, дали лекарства. Все они отказались от госпитализации и уже вернулись домой,

– сказала Коновалова.



Боевики обстреляли садик в Станице Луганской / Фото из Фейсбука ОТУ "Север"

Как будет работать садик в дальнейшем? 18 февраля, по словам руководителя отдела образования, сотрудники садика выйдут на работу, но детей они пока не будут принимать.

"Работники садика всем коллективом завтра организуют уборку. Также будут решать, чем можно хотя бы временно закрыть дыру в стене, позаклеивать окна, пока помещение не отремонтируют", – говорит она.

Состояние здания детсада

Снаряд боевиков пробил стену музыкального зала. Обломки разлетелись по помещению. Сколько будет стоить ремонт детского сада пока трудно оценить.

Мы пока не понимаем в каком техническом состоянии эта стена, пошли ли там трещины, не придется ли ее совсем демонтировать. Возможно, состояние стены позволит просто заложить эту дыру,

– надеется Коновалова.

Смотрите видео последствий обстрела в садике Станицы Луганской:

Два других садика в Станице Луганской работают в штатном режиме и принимают детей.

Что с другими учебными заведениями? Чиновница заверила, что этот обстрел не повлиял на учебный процесс в других учебных заведениях.

"Уже вторую неделю у нас школы находятся на дистанционном обучении, потому что заболеваемость была выше 30%. В школе, которая находится совсем близко возле этого садика и в школе, которая расположена чуть дальше, детей не было", – сказала она.

С 21 января будут смотреть на показатели заболеваемости и принимать решение, открывать ли школы, продолжать ли дистанционку.

К слову, в этот же день российские оккупанты обстреляли школу и жилые кварталы Врубовки на Луганщине. На момент обстрела в учебном заведении находились 30 учеников и 14 работников.



Снаряд прилетел во двор школы в Станице Луганской / Фото Попаснянской администрации

Один снаряд попал во двор школы. По состоянию на 12:00 часть учеников и работников школы находились в подвальном помещении. Остальных учеников забрали родители.