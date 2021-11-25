У МОН просят увеличить финансирование на строительство Президентского университета

Ранее на Президентский университет было выделено более 7 миллиардов гривен. Но Министерство образования и науки просит увеличить финансирование на строительство вуза.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук. Он надеется, что бюджет увеличат в проекте госбюджета на 2022 год до второго чтения.

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В МОН надеются, что Министерство финансов, депутаты во втором чтении хотя бы в какой-то части увеличат сумму на строительство Президентского вуза.

Она необходима для того, чтобы просто приступить к работе. Мы подали бюджетное предложение на следующий год немного больше,

– отметил Игорь Гарбачук.

Первые подготовительные работы планируется начать в декабре 2021 года. Однако на строительство одного кампуса "Президентского университета" необходимо около 4,2 – 4,6 миллиарда гривен, а на закупку оборудования – около 2,6 миллиарда гривен.

Игорь Гарбачук добавил, что на реализацию проекта планируется также привлекать донорские и партнерские средства.

Добавим, что проект госбюджета на 2022 год предусматривает выделение на реализацию "Президентского университета" 100 миллионов гривен.

По концепции, представленной в МОН, общая площадь застройки университета составит 25,8 тысячи квадратных метров. На его территории будет 11 кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Игорь Гарбарук также заверил, что строительство Президентского университета на территории ВДНХ не коснется зеленой зоны.

Оно 100% не будет касаться леса. Все это фейки, когда говорят о том, что какие-нибудь деревья будут вырезать. Единственное, что там будет сниматься, это асфальтированные площадки, недостроенные фундаменты, кустарники. Проектом дополнительно предусмотрено озеленение,

– добавил он.

Что известно о Президентском университете: коротко