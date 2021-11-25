Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук. Он надеется, что бюджет увеличат в проекте госбюджета на 2022 год до второго чтения.
К теме Что будет, если выпускник Президентского вуза откажется от государственной работы
В МОН надеются, что Министерство финансов, депутаты во втором чтении хотя бы в какой-то части увеличат сумму на строительство Президентского вуза.
Она необходима для того, чтобы просто приступить к работе. Мы подали бюджетное предложение на следующий год немного больше,
– отметил Игорь Гарбачук.
Первые подготовительные работы планируется начать в декабре 2021 года. Однако на строительство одного кампуса "Президентского университета" необходимо около 4,2 – 4,6 миллиарда гривен, а на закупку оборудования – около 2,6 миллиарда гривен.
Игорь Гарбачук добавил, что на реализацию проекта планируется также привлекать донорские и партнерские средства.
Добавим, что проект госбюджета на 2022 год предусматривает выделение на реализацию "Президентского университета" 100 миллионов гривен.
По концепции, представленной в МОН, общая площадь застройки университета составит 25,8 тысячи квадратных метров. На его территории будет 11 кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.
Игорь Гарбарук также заверил, что строительство Президентского университета на территории ВДНХ не коснется зеленой зоны.
Оно 100% не будет касаться леса. Все это фейки, когда говорят о том, что какие-нибудь деревья будут вырезать. Единственное, что там будет сниматься, это асфальтированные площадки, недостроенные фундаменты, кустарники. Проектом дополнительно предусмотрено озеленение,
– добавил он.
Что известно о Президентском университете: коротко
- 31 мая Владимир Зеленский поручил Кабинету министров начать подготовку проекта по созданию "Президентского университета". Старт обучения в новом вузе намечен на 1 октября 2023 года.
- В университете планируют готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации.
- Строительство "Президентского университета" на территории государственного ВДНХ в Киеве за три года обойдется в 7,2 миллиарда гривен. Завершить строительство хотят в октябре 2025 года.
- Ожидается, что "Президентский университет" приступит к образовательному процессу с 1 октября 2023 года. К этой дате распланирован комплекс строительных и организационно-подготовительных работ.