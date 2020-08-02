В разных странах у бедных учеников меньше амбиций в учебе, однако в Украине все несколько иначе. Ученые заметили, что в нашей стране все зависит не от ожиданий, а от успехов.

PISA провело международное исследование и выяснило, что бедные ученики имеют более низкие ожидания в отношении дальнейшего образования после школы.

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Зато в Украине социально-экономический статус не влияет на ожидания учеников, здесь все зависит от их успехов в обучении.

В Австрии, Германии, Венгрии, Польше и Швейцарии 15-летние ученики планируют продолжать образование. Однако эти планы редко соответствуют их карьерным предпочтениям. Так, каждый второй бедный ученик со временем забрасывает желание получать высшее образование.

Относительно Украины в исследовании указано: "Лишь в нескольких странах, а именно в Канаде, Ирландии, Корее, Сингапуре, Украине и США, ожидания подростков относительно дальнейшего образования были амбициозными и согласованными с их учебными показателями, независимо от социально-экономического статуса учащихся".