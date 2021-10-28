Тележурналистка и ведущая новостей Маричка Падалко рассказала, что молодая учительница преподавала английский язык в столичной школе № 155, где учатся ее дети.

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По ее словам, Ирина Валерьевна Шамота 11 дней назад родила здорового ребенка, но сама не пережила коронавирус.

Она заболела на последних неделях беременности, была в очень тяжелом состоянии в реанимации под ИВЛ. Без мамы осталось двое детей,

– сообщила Маричка Падалко.

Телеведущая обратилась к друзьям и знакомым с просьбой поддержать семью учительницы – мужа и двух маленьких детей. В комментариях многие откликнулись на призыв о помощи. А родители детей, у которых Ирина Шамота преподавала, написали теплые отзывы.

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К слову, мэр Киева Виталий Кличко показал жуткие кадры из столичной больницы №4, где спасают больных коронавирусом. Он отметил, что за сутки в городе прибавилось более 1 400 инфицированных, а жертвой пандемии стали еще 54 человека, среди которых – годовалый мальчик.

Текст публикации Марички Падалко:

Беда ближе, чем кажется. Это – учительница английского в школе №155, где учатся мои дети, Ирина Валерьевна Шамота. 11 дней назад она родила здорового ребенка, но сама не пережила COVID-19.

Она заболела на последних неделях беременности, была в крайне тяжелом состоянии в реанимации под ИВЛ. Без мамы остались двое детей.