Начальник управления образования Василий Билогура подчеркнул, что полностью (на 100%) привит коллектив только в одной школе – №4.

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По его словам, в других одиннадцати школах процент вакцинации среди работников – более 90%. Речь идет о школах № 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 30, 35 и 36.

Василий Билогура добавил, что по условиям ограничений красной зоны могут работать очно только те учебные заведения, где против коронавируса вакцинированы 100% работников.

С 8 ноября вступит в силу постановление Минздрава, согласно которому руководители школ обязаны отстранять от работы невакцинированных сотрудников без сохранения заработной платы.

Добавим, что в Киеве на 22 октября было только 7 школ и 24 садика, где вакцинированы 100% работников. Все остальные школы там не могут работать во время красной зоны карантина.

К слову, по данным МОН, уже более 88% педагогов получили хотя бы одну дозу вакцинации против COVID-19. В Украине пока есть только одна область, где до сих пор не получили прививки достаточно учителей – Ровненская область. Где вакцинировано больше всего педагогов – читайте здесь.