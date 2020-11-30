Тысячи учителей и учеников заболели COVID-19 с начала учебного года
Коронавирус все большее распространяется, поэтому школам советуют перейти на дистанционное обучение. Ведь известно, что с начала нового учебного года COVID-19 заболело 24 496 учителей.
Однако сейчас коронавирусом болеет около 10 тысяч учителей. Об этом во время брифинга сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.
Интересно В Одессе учеников снова переводят на дистанционное обучение
По его словам, сейчас болеет COVID-19 почти 5,2 тысячи учеников. Хотя за все время учебы, с 1 сентября, заболело около 12 тысяч учеников.
Также сейчас болеет 9 600 учителей. А всего с 1 сентября заболело 24 496 учителей. Кроме того, на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится 121 тысяча учеников и 7 800 учителей,
– подчеркнул Ляшко.
Известно, что только в Киеве COVID-19 обнаружили у более 1401 ученика и 1030 учителей.
Поделиться новостью
-
Как выбрать качественный домашний принтер: рассказываем, на что обратить внимание при покупке1 октября , 12:16
-
Из учебника химии для 9 класса изымут факты об использовании соды для лечения рака, – МОН27 ноября , 16:04
-
Зарплаты учителей будут расти, несмотря на экономические трудности из-за COVID-19 – Шкарлет24 ноября , 12:36