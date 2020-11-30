Коронавирус все большее распространяется, поэтому школам советуют перейти на дистанционное обучение. Ведь известно, что с начала нового учебного года COVID-19 заболело 24 496 учителей.

Однако сейчас коронавирусом болеет около 10 тысяч учителей. Об этом во время брифинга сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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По его словам, сейчас болеет COVID-19 почти 5,2 тысячи учеников. Хотя за все время учебы, с 1 сентября, заболело около 12 тысяч учеников.

Также сейчас болеет 9 600 учителей. А всего с 1 сентября заболело 24 496 учителей. Кроме того, на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится 121 тысяча учеников и 7 800 учителей,

– подчеркнул Ляшко.

Известно, что только в Киеве COVID-19 обнаружили у более 1401 ученика и 1030 учителей.

Коронавирус в Украине. С начала 2020 года в нашей стране зарегистрировали 732 625 больных COVID-19. Из них выздоровели 345 149 человек. За последние сутки, 29 ноября, коронавирус обнаружили у еще 9 946 украинцев.