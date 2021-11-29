Тысячи учеников до сих пор на дистанции, но учителя вакцинируются активнее: данные МОН

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в Украине достаточно высокие показатели вакцинации среди учителей. Однако до сих пор некоторые учебные заведения обучают учеников в дистанционном формате.

Сколько учителей вакцинированы

По состоянию на 29 ноября две вакцины против коронавируса получили более 567 тысяч (86,9%) работников учебных заведений.

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Среди регионов-лидеров по проведению полного цикла вакцинации среди учителей:

Сумская область – 95,8%;

Луганская область – 94,5%;

Черкасская область – 94,1%;

Днепропетровская область-94%;

Донецкая область – 93,9%.

По данным МОН, еще 9,6% педагогов в Украине ожидают вторую дозу вакцины.

В течение последней недели темпы вакцинации продолжают расти. Мы наблюдаем увеличение количества вакцинированных педагогов в пределах одного процента за сутки,

– написал Шкарлет.

Министр попросил директоров и коллективы школ не останавливаться на достигнутом, особенно сейчас, когда появляются тревожные новости относительно новых опасных штаммов коронавируса.

Сколько школ до сих пор работает дистанционно

Из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне более тысячи школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение.

По словам Шкарлета, это всего 7,3% от общего количества школ, однако это тысячи учеников, которые требуют живого общения и очного формата обучения.



Темпы вакцинации учителей / Инфографика Сергея Шкарлета

К слову, сейчас в Сумах прививки получили все 100% учителей в школах. Однако отметим, что 19 учителей до сих пор отстранены с работы, поэтому их не учитывали. Детали – читайте по ссылке.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

​Напоминаю, что вакцинальная кампания среди педагогов продолжается. Уже имеем достаточно высокие показатели прививки среди учителей. По состоянию на сегодня две вакцины получили более 567 тысяч (86,9%) работников учебных заведений. По имеющимся в МОН данным, еще 9,6% педагогов в Украине ожидают вторую дозу двухфазной вакцины.

Темпы вакцинации, по данным статистики, в течение последней недели продолжают расти. Мы наблюдаем увеличение количества вакцинированных педагогов в пределах одного процента за сутки.

Я прошу руководителей ЗЗСО и коллективы школ не останавливаться на достигнутом, особенно сейчас, когда появляются тревожные новости относительно новых опасных штаммов коронавируса.

Из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне 1014 школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение. Да, это всего 7,3% от общего количества учреждений среднего образования, однако это тысячи учеников, которые требуют живого общения и очного формата обучения. Все зависит от нас.

Традиционно информирую о регионах-лидерах по проведению полного цикла вакцинации среди учителей: Сумская область – 95,8%; Луганская – 94,5%; Черкасская – 94,1%; Днепропетровская – 94%; Донецкая – 93,9%.