В Одесской области десятиклассник пытался покончить с собой во время урока. Вероятно, он сделал это из-за давления со стороны учителя. Родные парня утверждают, что педагог Килийского лицея №3 унижал ребенка несколько лет.

Инцидент произошел во время урока химии 30 сентября. Десятиклассник вышел в коридор и порезал себя ножом по шее. Окровавленного парня увидела школьница, она позвала на помощь взрослых, передает ТСН.

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Сейчас 15-летний подросток находится в хирургическом отделении. Медики говорят, что операция прошла удачно.

Почему ученик порезал себе горло?

Неизвестно, что случилось на уроке перед тем, как ученик вышел из класса. Впрочем его поступок, вероятно, не был спонтанным. Ведь парень заранее принес из дома нож и оставил потом две объяснительные записки. Известно, что первая записка содержит общие фразы, а во второй ученик описал свои проблемы с этим школьным предметом.

Одна из версий следствия – это атмосфера, созданная учителем в классе. Как рассказали родные пострадавшего, проблемы с учителем химии у парня начались давно.

По словам его сестры, обиды накапливались несколько лет. Предмет парню не давался, а учитель лишь высмеивал неудачи ученика.

Говорил: "Тебе в 10 класс не нужно идти, что вот такой ты глупый, тупой, зачем ты вообще заходишь в класс, если ничего не понимаешь",

– рассказала сестра ученика Олеся Альтер.

Девушка сказала, что ее брат каждый раз "подпрыгивал" от того, что учитель к нему обращался. Она также отметила, что мать не раз подходила с жалобами и к классному руководителю, и к директору. Но в школе утверждают, что якобы никаких нареканий на преподавателя не было.

Однако родители, чьи ученики тоже ходят в этот лицей, рассказали, что оскорбления от учителя химии получал не только пострадавший подросток. "У меня сын в 9 классе две недели назад говорил, что этот учитель его задевает постоянно", – рассказывает мать одного из учеников лицея.

Отметим, что полиция начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства. Проводят свое расследование и педагоги. Но учителя, которого подозревают в оскорблениях учеников, от работы пока не отстранили. Он и дальше будет вести уроки до окончания расследования.