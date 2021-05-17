Советник Авакова, к тому же, усомнился, что по итогам проверки Кива сможет стать кандидатом наук.

К теме Киву могут отправить на повторную защиту научной диссертации, – советник Авакова

На это депутат от ОПЗЖ Илья Кива резко ответил, заявив, что Мартыненко не место в МВД.

Раньше я тебя не замечал, таких трутней под МВД много лазит, а теперь мне придется всегда тебе помогать,

– написал Кива в комментариях к новости.

Кива даже перешел на личные оскорбления. “То, что ты тупой, ни для кого не новость, но чтобы настолько... Тогда будет сложно понять, но напрягись и подумай, что ты будешь делать, если окажешься вне МВД”, – добавил нардеп.

Добавим, что бывшая Министр Анна Новосад заверила, что научную степень Ильи Кивы еще должна утвердить аттестационная комиссия МОН.

Какой была защита диссертации Ильи Кивы: коротко