Советник Авакова, к тому же, усомнился, что по итогам проверки Кива сможет стать кандидатом наук.
К теме Киву могут отправить на повторную защиту научной диссертации, – советник Авакова
На это депутат от ОПЗЖ Илья Кива резко ответил, заявив, что Мартыненко не место в МВД.
Раньше я тебя не замечал, таких трутней под МВД много лазит, а теперь мне придется всегда тебе помогать,
– написал Кива в комментариях к новости.
Кива даже перешел на личные оскорбления. “То, что ты тупой, ни для кого не новость, но чтобы настолько... Тогда будет сложно понять, но напрягись и подумай, что ты будешь делать, если окажешься вне МВД”, – добавил нардеп.
Добавим, что бывшая Министр Анна Новосад заверила, что научную степень Ильи Кивы еще должна утвердить аттестационная комиссия МОН.
Какой была защита диссертации Ильи Кивы: коротко
- Депутат от "Оппозиционной платформы – "За жизнь" Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Члены Научного совета проголосовали за присвоение ему ученой степени. Но окончательное решение должен принять МОН.
- На защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. А первыми зашли журналисты медведчуковских телеканалов: Newsone, "112 Украина", ZIK и “Прямой независимый”.
- А во время защиты диссертации Кива оконфузился. Один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.