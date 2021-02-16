Не надо быть бизнес-вумен или возглавлять инвестиционный фонд, но всегда следует знать, как работают деньги, откуда они берутся и как ими управлять.

Множество людей убеждены, что финансы – это сложная тема, для которой необходим особый склад ума, отдельные умения и природные навыки. На самом деле, несмотря на все стереотипные представления, женщины могут и должны разбираться в финансовых вопросах, и на это есть как минимум 5 причин.

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Женщина заботится о семейном благополучии

Тратить деньги умеют все, независимо от гендерной принадлежности. Финансовая грамотность охватывает не только темы расходов и доходов, но и непосредственного управления средствами.

Если даже в обусловленной патриархальной системе женщина является "хранительницей семейного очага", полезным будет умение распределения и планирования семейного бюджета. В случаях, когда женщина зарабатывает самостоятельно, этот навык тем более необходим.

Воспитание детей

В Украине, согласно статистике, большинство времени с детьми проводят мамы. Главные навыки финансовой грамотности дети перенимают именно у них. Имея необходимый запас знаний, в игровой форме можно объяснять основы управления и распределения денег, как происходят те или иные процессы.

Это поможет детям стать финансово независимыми и понять, как устроен мир. В случае, если у вас нет таких навыков, научить их ребенка будет крайне сложно.

Финансовая независимость

В последнее время все чаще встречаются случаи финансового насилия в семьях. Мужчины принимают на себя роль добытчиков ресурсов, а женщины становятся полностью финансово зависимыми от них.

Даже в образцовых семьях финансовая доминация одного партнера над другим приводит к нездоровому климату в семье. Роль женщины в таких случаях недооценивается, и частыми становятся обвинения на подобии "ты слишком много транжиришь" или "я зарабатываю, а ты все тратишь".

Понимая, как работают деньги, имея хотя бы небольшой доход и умея управлять средствами, у женщины появляется больше шансов разорвать этот замкнутый круг.

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Выбор партнера

Найти богатого и щедрого – уже давно не в моде. Планируя семейную жизнь, как бы это меркантильно ни звучало, прагматичные женщины все же обращают внимание на финансовые перспективы своего партнера.

Если женщина сама не является финансово осведомленной, то и не будет знать, по каким критериям понять, умеет ли этот человек зарабатывать и управлять деньгами. Частым явлением есть табуирование финансовой темы, неудобство разговоров о деньгах, что создает дальнейшие проблемы в супружеской жизни.

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Непредсказуемые ситуации

Если женщина живет исключительно за счет мужа, и такая модель даже может эффективно работать, то никто не застрахован от непредвиденных ситуаций.

Скандальный развод или внезапная смерть партнера способны загнать женщину в глухой финансовый угол. Допустим, она даже имеет наследство или какие-то сбережения, но без навыков финансовой грамотности невозможно эффективно ими распорядиться.

В сложные моменты жизни поздно будет разбираться, что такое депозиты, пассивный доход, кредит или налоги, поэтому готовиться к такому нужно заранее.