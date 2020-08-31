Для современного человека умение креативно мыслить и подходить к выполнению задания творчески – необходимый навык. В плане изобретательности, нахождения неожиданных, креативных решений детский ум, не отягощенный ограничениями, правилами, может дать фору многим взрослым. Однако для того, чтобы воспитать и развить это умение, нужно посадить семена творчества еще в детстве.

Знания и навыки, которые мы приобретаем в первые годы жизни, определяют наше будущее. Это заложенный фундамент, на котором в результате строятся все наши достижения как в личной жизни, так и в профессии. Современные родители стремятся всячески развивать своих детей и уделять достаточно внимания не только физическому и интеллектуальному развитию, но и творческим способностям. Мы подготовили несколько полезных советов для вас.

Самое простое правило для всех – хотя бы не мешайте и не запрещайте "быть ребенку самим собой". Если вам непонятны его увлечения, его богатый мир, где царит воображение и фантазия, это скорее ваша проблема.

Стимулируйте спонтанное творчество

Ребенок не доел кашу и начала ложкой выводить фигуры? Или нарисовал помадой на зеркале ваш портрет? Объясните, что лучше делать это в альбоме, но не ругайте. Зеркало и руки можно легко отмыть, одежду постирать, обои переклеить, а вот заново привить интерес к спонтанному творчеству будет гораздо сложнее.

Давайте детям различные материалы для рисования – карандаши, краски, мел, а также пластилин и песок. Не ограничивайте его пространством прямоугольного листа – вырежьте круг или треугольник, разверните ненужный рулон обоев или сделайте в детской комнате стену, где ребенок сможет рисовать.

Творите вместе

Здесь только одно условие – дайте детям больше свободы. Но альбом должен быть не простым, а с рисунками. Пусть ребенок сам решает, каким цветом, что и где нарисовать. Не поправляйте его и не делайте замечаний, так вы только разрушаете креативность. Он – маленький художник. Восприятие маленького ребенка спонтанно и беспристрастно, в этом его ценность. Будет лучше, если вы станете направлять, но никак не навязывать ему свое видение.

Для создания альбома вам понадобится собственно сам альбом или большой лист бумаги, который можно разрисовать, наклеить на него фото и повесить на стену. Кроме того, нужны цветные карандаши и фломастеры и сами фотографии. Здесь есть небольшая рекомендация, которая пригодится, – фотобумага от Canon. В ассортименте множество вариантов, которые позволят вашему ребенку максимально проявить креативность. Здесь вы найдете клейкую фотобумагу, которую можно легко переклеить на другую поверхность, чтобы поменять фото местами. Также есть магнитная бумага, которая удобно крепится на металлические поверхности.

Ребенку важно видеть, что вы цените его творчество. Выберите любой рисунок вашего чада, сфотографируйте или отсканируйте его и распечатайте на специальной бумаге для термопереноса, а затем перенесите рисунок на одежду. Так вы не только продемонстрируете, что творчество вашего малыша действительно важно для вас, но и обновите свой гардероб.

Выберите совместные фотографии вместе с ребенком, распечатайте их самостоятельно на домашнем принтере и создайте собственный фотоальбом, семейный уголок, украсьте холодильник или футболку.

Поощряйте игры, развивающие воображение

Учите ребенка придумывать ассоциации и новые необычные способы применения знакомых предметов. Нужно показать многогранность всего, что его окружает. Отличный способ – игры с большими картонными коробками. Дайте ее ребенку, и пусть он сам решит, что это: секретная база суперагентов, телепорт на Марс или зачарованный замок. Подхватите фантазию и подыграйте: принесите несколько игрушек – найдите шлем отважного астронавта, сделайте ноутбук из коробки от конфет для шпиона или станьте пони для маленькой принцессы.

Делайте вместе фотокниги, необычные альбомы с вырезками из журналов и любимыми наклейками. Пусть ребенок сам зафиксирует придуманную историю, вы вместе должны напечатать фотографии и вклеить их в альбом, подписать заметки, дополнив историю. Здесь вам на помощь придет множество вариантов качественной фотобумаги, которую вы можете использовать, применив собственную креативность. Так незатейливо ребенок сможет понять, что такое сюжет и композиция, развитие событий и кульминация.

Учите ребенка наблюдать за окружающим миром

Чтобы сформировался визуальный вкус, показывайте детям фильмы и мультфильмы, читайте книги с качественными иллюстрациями, посещайте музеи и чаще бывайте на природе. Рассматривайте, наблюдайте, записывайте, делайте зарисовки и фотографируйте все вместе – так даже у ребенка начнет формироваться понятие о гармонии и эстетике и будет развиваться вкус. Наиболее яркие моменты фиксируйте на фото и крепите на холодильник с помощью магнитной фотобумаги, а мы подскажем где ее найти.

Все занятия должны приносить удовольствие

Не ставьте целью воспитать выдающегося музыканта или режиссера. Это только повредит. Самое главное в творчестве – познание, которое приносит счастье и удовлетворение. Поэтому следите за тем, чтобы занятия нравились ребенку. Никогда не перегружайте детей кружками и секциями. Перенапряжение и избыток информации негативно сказываются на нервной системе. Детский мозг быстро впитывает знания, но когда чувствует, что переполнен, то перестает воспринимать новую информацию.

Используйте современные технологии

Не бойтесь давать детям в руки гаджеты. С их помощью можно не только играть и смотреть мультфильмы, но и учиться рисовать в специальных приложениях, петь, осваивать музыкальные инструменты, развивать воображение и логику. Это тоже обучение, просто в новой форме, возможно, более понятной и привычной детям поколения тачскрин.

Участвуйте в творческих онлайн конкурсах, если ребенку по душе соревнования. Это не только способ попробовать свои силы на новом уровне, но и возможность найти близких по духу людей и новых друзей.

Верьте в своего ребенка

И это самое главное! Проводите выставки его достижений. Для этого организуйте выставочное пространство: это может быть стена в детской комнате, полотно из пробки, рамы для картин, как в музее, или красивая лента, куда можно прицеплять рисунки на прищепки. Также прекрасно подойдет холодильник, на который можно крепить фото на магнитной бумаге. Если ребенок занимается прикладным творчеством, сделайте больше полок, а если танцует и поет – подиум-сцену. Так он будет понимать, что вы им гордитесь, и осознавать, что его творчество имеет ценность.

Если у ребенка что-то не получается, поддерживайте его, помогайте идти к указанной цели. Не ругайте за ошибки и неудачи – это и так болезненно для детей, а если упрекать начнете еще и вы, ситуация только ухудшится.