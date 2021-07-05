Поступление-2021: на какие специальности абитуриенты должны проходить творческий конкурс
Источник:24 канал
Для поступления на некоторые специальности абитуриенты должны пройти вступительные экзамены или творческий конкурс. Это поможет вузу оценить творческие и физические способности поступающих. На какие специальности стоит проходить творческий конкурс в 2021 году – читайте в статье.
Творческий конкурс – это вступительное испытание для поступления на профессионального младшего бакалавра (для поступления в колледж) или бакалавра (для поступления в вуз).
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Сроки творческих конкурсов
Для поступающих на бюджет творческие конкурсы проводятся в несколько потоков с 1 по 13 июля 2021 года включительно, по графикам, утвержденным в вузе, который и проводит конкурсы.
В период с 14 по 23 июля учреждения высшего образования могут проводить дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на контракт.
На какие специальности надо проходить творческий конкурс
В творческих конкурсах имеют право участвовать лица, завершившие школу, что подтверждается соответствующим документом (аттестатом или справкой учреждения среднего образования).
Творческие конкурсы проводятся при поступлении на такие специальности:
- Архитектура и градостроительство,
- Аудиовизуальное искусство и производство,
- Дизайн (специализация "графический дизайн"),
- Дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)"),
- Дизайн (специализация "Дизайн среды"),
- Дизайн (специализация "Промышленный дизайн"),
- Музыкальное искусство,
- Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация,
- Сценическое искусство,
- Физическая культура и спорт,
- Хореография.
Испытания по физической подготовке в высших военных учебных заведениях проводятся при поступлении на специальности:
- Безопасность государственной границы,
- Военное управление (по видам вооруженных сил),
- Государственная безопасность,
- Обеспечение войск (сил),
- Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности),
- Вооружение и военная техника,
- Пожарная безопасность,
- Правоохранительная деятельность.
Как оценивают результаты творческого конкурса? Результат творческого конкурса оценивают по шкале, определенной условиями приема на обучение в учебные заведения и правилами приема соответствующего вуза.
Оценку за творческий конкурс вычисляют как сумму полученных баллов за каждый тур конкурса (туров не может быть больше чем два).
В то же время поступающие, получившие оценку ниже минимально установленного приемной комиссией балл на одном из них, не допускаются к участию в следующем туре творческого конкурса.
Поступление на бакалавра: сроки
- не позднее 24 июня – регистрация для сдачи вступительных экзаменов, творческих конкурсов;
- с 1 июля регистрация электронных кабинетов;
- с 1 по 13 июля (бюджет, контракт), 14-23 июля (только контракт) – сдача вступительных экзаменов (льготные категории), творческих конкурсов;
- с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;
- до 16 июля – прием для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;
- до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были составлены с 1 по 13 июля;
- 17 – 19 июля – собеседования;
- не позднее 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
- до 2 августа (18:00) – представление оригиналов документов;
- 9 августа – зачисление на бюджет;
- до 19 августа – перевод на вакантные места госзаказа.