Поступление-2021: на какие специальности абитуриенты должны проходить творческий конкурс

Для поступления на некоторые специальности абитуриенты должны пройти вступительные экзамены или творческий конкурс. Это поможет вузу оценить творческие и физические способности поступающих. На какие специальности стоит проходить творческий конкурс в 2021 году – читайте в статье.

Творческий конкурс – это вступительное испытание для поступления на профессионального младшего бакалавра (для поступления в колледж) или бакалавра (для поступления в вуз).

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Сроки творческих конкурсов

Для поступающих на бюджет творческие конкурсы проводятся в несколько потоков с 1 по 13 июля 2021 года включительно, по графикам, утвержденным в вузе, который и проводит конкурсы.

В период с 14 по 23 июля учреждения высшего образования могут проводить дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на контракт.

На какие специальности надо проходить творческий конкурс

В творческих конкурсах имеют право участвовать лица, завершившие школу, что подтверждается соответствующим документом (аттестатом или справкой учреждения среднего образования).

Творческие конкурсы проводятся при поступлении на такие специальности:

Архитектура и градостроительство,

Аудиовизуальное искусство и производство,

Дизайн (специализация "графический дизайн"),

Дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)"),

Дизайн (специализация "Дизайн среды"),

Дизайн (специализация "Промышленный дизайн"),

Музыкальное искусство,

Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация,

Сценическое искусство,

Физическая культура и спорт,

Хореография.

Испытания по физической подготовке в высших военных учебных заведениях проводятся при поступлении на специальности:

Безопасность государственной границы,

Военное управление (по видам вооруженных сил),

Государственная безопасность,

Обеспечение войск (сил),

Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности),

Вооружение и военная техника,

Пожарная безопасность,

Правоохранительная деятельность.

Как оценивают результаты творческого конкурса? Результат творческого конкурса оценивают по шкале, определенной условиями приема на обучение в учебные заведения и правилами приема соответствующего вуза.

Оценку за творческий конкурс вычисляют как сумму полученных баллов за каждый тур конкурса (туров не может быть больше чем два).

В то же время поступающие, получившие оценку ниже минимально установленного приемной комиссией балл на одном из них, не допускаются к участию в следующем туре творческого конкурса.

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