Творческий конкурс – это вступительное испытание для поступления на профессионального младшего бакалавра (для поступления в колледж) или бакалавра (для поступления в вуз).

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Сроки творческих конкурсов

Для поступающих на бюджет творческие конкурсы проводятся в несколько потоков с 1 по 13 июля 2021 года включительно, по графикам, утвержденным в вузе, который и проводит конкурсы.

В период с 14 по 23 июля учреждения высшего образования могут проводить дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на контракт.

На какие специальности надо проходить творческий конкурс

В творческих конкурсах имеют право участвовать лица, завершившие школу, что подтверждается соответствующим документом (аттестатом или справкой учреждения среднего образования).

Творческие конкурсы проводятся при поступлении на такие специальности:

  • Архитектура и градостроительство,
  • Аудиовизуальное искусство и производство,
  • Дизайн (специализация "графический дизайн"),
  • Дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)"),
  • Дизайн (специализация "Дизайн среды"),
  • Дизайн (специализация "Промышленный дизайн"),
  • Музыкальное искусство,
  • Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация,
  • Сценическое искусство,
  • Физическая культура и спорт,
  • Хореография.

Испытания по физической подготовке в высших военных учебных заведениях проводятся при поступлении на специальности:

  • Безопасность государственной границы,
  • Военное управление (по видам вооруженных сил),
  • Государственная безопасность,
  • Обеспечение войск (сил),
  • Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности),
  • Вооружение и военная техника,
  • Пожарная безопасность,
  • Правоохранительная деятельность.

Как оценивают результаты творческого конкурса? Результат творческого конкурса оценивают по шкале, определенной условиями приема на обучение в учебные заведения и правилами приема соответствующего вуза.

Оценку за творческий конкурс вычисляют как сумму полученных баллов за каждый тур конкурса (туров не может быть больше чем два).

В то же время поступающие, получившие оценку ниже минимально установленного приемной комиссией балл на одном из них, не допускаются к участию в следующем туре творческого конкурса.

Поступление на бакалавра: сроки

  • не позднее 24 июня – регистрация для сдачи вступительных экзаменов, творческих конкурсов;
  • с 1 июля регистрация электронных кабинетов;
  • с 1 по 13 июля (бюджет, контракт), 14-23 июля (только контракт) – сдача вступительных экзаменов (льготные категории), творческих конкурсов;
  • с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;
  • до 16 июля – прием для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;
  • до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были составлены с 1 по 13 июля;
  • 17 – 19 июля – собеседования;
  • не позднее 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
  • до 2 августа (18:00) – представление оригиналов документов;
  • 9 августа – зачисление на бюджет;
  • до 19 августа – перевод на вакантные места госзаказа.