Министерство образования и науки обнародовало имена трех учителей, которые стали лауреатами международной премии Global Teacher 2021.

К теме Минздрав будет проверять, настоящие ли у учителей справки о вакцинации против COVID-19

Эти педагоги отстояли свои достижения на мировом уровне среди 110 стран и вошли в топ-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Всегда говорил и не устаю повторять, что в Украине – лучшие учителя и талантливые педагоги. Сегодня они имеют возможность громогласно заявить о себе на весь мир. И блестяще это делают,
– заявил Сергей Шкарлет.

Имена учителей, которые стали лауреатами премии Global Teacher 2021

  • Александр Жук – учитель информатики, который работает с детьми с нарушениями слуха в запорожской школе-интернате "Джерело".
  • Татьяна Дуцик – учительница начальных классов Балабинского учебно-воспитательного комплекса-гимназии "Престиж" в Запорожье.
  • Анна Бут – преподавательница Мелитопольского профессионального аграрного лицея и основательница волонтерского движения "Свичадо".

В МОН напомнили, что Александр Жук в 2018 году стал лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine и попал в престижный рейтинг топ-30 до 30 лет. В 2019-м его отметили среди ТОП-10 новаторов, которые меняют Украину и мир.

Global Teacher Award – международная награда от Aks Education Awards, которую присуждают за выдающиеся достижения в работе преподавателя. Чтобы стать лауреатом, надо продемонстрировать значительные вклад в развитие ученичества и влияние на сообщество. Церемония награждения состоится 10 октября.

К слову, украинская премия Global Teacher Prize Ukraine объявила десятку лучших учителей страны. Они претендуют на главный приз – 250 тысяч гривен. Лучшего педагога страны объявят 2 октября. Детали – читайте в статье.

Кто вошел в топ-10 лучших учителей:

  1. Оксана Ерохина – учительница английского языка из херсонской гимназии № 3.
  2. Анна Бут – учительница по биологии, гражданскому образованию, художественной культуре и немецкому языку, классная руководительница в мелитопольском профессиональном аграрном лицее в Запорожской области.
  3. Павел Виктор, учитель физики из Ришельевского научного лицея в Одессе.
  4. Валентина Гатальская – учительница английского языка из гимназии "Троещина" в Киеве.
  5. Глеб Репич – учитель химии из атмосферной школы "Киев глобал скул" в столице.
  6. Юлия Должанская – классная руководительница, учительница украинского языка и литературы из харьковского частного лицея-школы "Ранок".
  7. Богдан Завидовский – учитель биологии, химии и естествознания из частной школы Primus Inter Pares School в Днепре.
  8. Лидия Насонова – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы из учебного заведения ThinkGlobal в Харькове.
  9. Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы из частной школы "Мидгард" в Киеве.
  10. Оксана Хомич – учительница начальных классов из Новопечерской школы в Киеве.