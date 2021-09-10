Министерство образования и науки обнародовало имена трех учителей, которые стали лауреатами международной премии Global Teacher 2021.
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Эти педагоги отстояли свои достижения на мировом уровне среди 110 стран и вошли в топ-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2020.
Всегда говорил и не устаю повторять, что в Украине – лучшие учителя и талантливые педагоги. Сегодня они имеют возможность громогласно заявить о себе на весь мир. И блестяще это делают,
– заявил Сергей Шкарлет.
Имена учителей, которые стали лауреатами премии Global Teacher 2021
- Александр Жук – учитель информатики, который работает с детьми с нарушениями слуха в запорожской школе-интернате "Джерело".
- Татьяна Дуцик – учительница начальных классов Балабинского учебно-воспитательного комплекса-гимназии "Престиж" в Запорожье.
- Анна Бут – преподавательница Мелитопольского профессионального аграрного лицея и основательница волонтерского движения "Свичадо".
В МОН напомнили, что Александр Жук в 2018 году стал лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine и попал в престижный рейтинг топ-30 до 30 лет. В 2019-м его отметили среди ТОП-10 новаторов, которые меняют Украину и мир.
Global Teacher Award – международная награда от Aks Education Awards, которую присуждают за выдающиеся достижения в работе преподавателя. Чтобы стать лауреатом, надо продемонстрировать значительные вклад в развитие ученичества и влияние на сообщество. Церемония награждения состоится 10 октября.
К слову, украинская премия Global Teacher Prize Ukraine объявила десятку лучших учителей страны. Они претендуют на главный приз – 250 тысяч гривен. Лучшего педагога страны объявят 2 октября. Детали – читайте в статье.
Кто вошел в топ-10 лучших учителей:
- Оксана Ерохина – учительница английского языка из херсонской гимназии № 3.
- Анна Бут – учительница по биологии, гражданскому образованию, художественной культуре и немецкому языку, классная руководительница в мелитопольском профессиональном аграрном лицее в Запорожской области.
- Павел Виктор, учитель физики из Ришельевского научного лицея в Одессе.
- Валентина Гатальская – учительница английского языка из гимназии "Троещина" в Киеве.
- Глеб Репич – учитель химии из атмосферной школы "Киев глобал скул" в столице.
- Юлия Должанская – классная руководительница, учительница украинского языка и литературы из харьковского частного лицея-школы "Ранок".
- Богдан Завидовский – учитель биологии, химии и естествознания из частной школы Primus Inter Pares School в Днепре.
- Лидия Насонова – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы из учебного заведения ThinkGlobal в Харькове.
- Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы из частной школы "Мидгард" в Киеве.
- Оксана Хомич – учительница начальных классов из Новопечерской школы в Киеве.