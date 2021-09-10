Министерство образования и науки обнародовало имена трех учителей, которые стали лауреатами международной премии Global Teacher 2021.

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Эти педагоги отстояли свои достижения на мировом уровне среди 110 стран и вошли в топ-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Всегда говорил и не устаю повторять, что в Украине – лучшие учителя и талантливые педагоги. Сегодня они имеют возможность громогласно заявить о себе на весь мир. И блестяще это делают,

– заявил Сергей Шкарлет.

Имена учителей, которые стали лауреатами премии Global Teacher 2021

Александр Жук – учитель информатики, который работает с детьми с нарушениями слуха в запорожской школе-интернате "Джерело".

– учитель информатики, который работает с детьми с нарушениями слуха в запорожской школе-интернате "Джерело". Т атьяна Дуцик – учительница начальных классов Балабинского учебно-воспитательного комплекса-гимназии "Престиж" в Запорожье.

– учительница начальных классов Балабинского учебно-воспитательного комплекса-гимназии "Престиж" в Запорожье. Анна Бут – преподавательница Мелитопольского профессионального аграрного лицея и основательница волонтерского движения "Свичадо".

В МОН напомнили, что Александр Жук в 2018 году стал лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine и попал в престижный рейтинг топ-30 до 30 лет. В 2019-м его отметили среди ТОП-10 новаторов, которые меняют Украину и мир.

Global Teacher Award – международная награда от Aks Education Awards, которую присуждают за выдающиеся достижения в работе преподавателя. Чтобы стать лауреатом, надо продемонстрировать значительные вклад в развитие ученичества и влияние на сообщество. Церемония награждения состоится 10 октября.

К слову, украинская премия Global Teacher Prize Ukraine объявила десятку лучших учителей страны. Они претендуют на главный приз – 250 тысяч гривен. Лучшего педагога страны объявят 2 октября. Детали – читайте в статье.

Кто вошел в топ-10 лучших учителей: