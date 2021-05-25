Триаж и определение приоритетов: 3 нетипичных шага к самосовершенствованию

Часто ли у вас возникает неприятное ощущение, что вам следует лучше управлять своим временем или больше работать? Иногда кажется, что мир хочет от тебя большего, и такие мысли могут как мотивировать, так и наоборот, негативно влиять на жизнь.

Избавиться от неприятных мыслей и встать на путь к успеху помогает процесс самосовершенствования. Улучшить ситуацию и задать положительный вектор развития могут 3 простых шага.

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Триаж

Триаж – это термин, который активно используют в медицине и предпринимательской деятельности. Им обозначают протокол управления, который структурирует процессы по методике приоритетности, то есть самые важные вещи выполняются сначала.

Если вы боретесь с чувством, что в вашей жизни что-то происходит не так, как бы вам этого хотелось, следует определить главную проблему, которая вас угнетает.

Например, если ваши финансовые расходы вышли из-под контроля, и это вызвало ряд проблем, попробуйте понять первопричину. Это может быть неудачная ипотека или длительные кредитные задолженности – в таком случае, обратитесь к финансовым учреждениям за реструктуризацией и попробуйте решить прежде всего эту проблему.

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Приоритеты

Определив самое главное, что вам нужно улучшить, будет гораздо легче позаботиться о других, более мелких вещах. Запишите то, какие шаги вам необходимо сделать и составьте список приоритетов.

Это поможет определить две категории проблем, которые вас угнетают – те, которые необходимо изменить, и те, которые вы просто хотите изменить.

Определите приоритеты / Фото Grammartop

Удовольствие

На данном этапе все пытаются рассказать, что постоянное самосовершенствование – это единственный путь к успеху. Однако прежде всего подумайте о своем здоровье и научитесь отдыхать.

Эффективность должна оправдывать принятые меры – саморазвитие не должно быть только ради саморазвития. Этот процесс практичный до тех пор, пока способен улучшить вашу жизнь и жизнь тех, кто вас окружает.