Несколько недель назад в регионах красной зоны начали переводить школы на дистанционное обучение, вопреки решению правительства, которое позволяло очное обучение при условии 100% вакцинированного коллектива.

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Уже после того, как с 8 ноября невакцинированных работников школ начали отстранять от работы, Кабмин настоял на возвращении учеников за парты.

В МОН также обратились к основателям и руководителям школ с просьбой возобновить образовательный процесс в обычном режиме.

Поэтому постепенно очное обучение восстанавливают. С 15 ноября за школьные парты вернулись несколько школ и ученики 1 – 4 классов. А уже с 22 ноября к очному обучению вернулись все ученики Львова, Киева, Ивано-Франковска и других.

Журналисты выяснили у родителей и педагогов, какие проблемы дистанционного обучения, по их мнению, можно было бы решить давно. Прочитав полученные ответы, выделили три, которые упоминали чаще всего.

Три проблемы дистанционки, которые давно должны были решить

Затянули с техникой для учителей

Больше всего комментариев касались обеспечения учителей обещанными ноутбуками за средства государственной субвенции. Участники сообществ говорят о насущной необходимости обеспечить учителей и учеников техникой.

Так, Наталья Матвиенко говорит, что в условиях перевода на дистанционную форму работы работника должны обеспечить средствами труда. Это уже третий карантин, а ни один вопрос так и не решен.

Эксперты уверяют, что ноутбуки крайне нужны и учителям, и детям.

Я учитель. У меня нет личного компьютера. Телефон отключается. Приходится бегать по всей школе и просить дать ноутбук на несколько уроков. Иногда никто не может дать – тогда приходится идти в кабинет информатики и давать хотя бы задания. Некоторые дети так же не обеспечены техникой,

– говорит Елизавета Степанишина.

По ее словам, иногда родители звонят и просят продиктовать задание, потому что у ученика даже нет смартфона, а только телефон с кнопками.

Напомним, что в апреле 2021 года правительство выделило из Госбюджета 980 миллионов гривен на приобретение 60 000 ноутбуков для дистанционного обучения и дальнейшей цифровизации образования. Технику решили закупать в 24 области, часть платит бюджет, часть – местные власти.



Ноутбуки для учителей / Фото odia.ig.com

13 сентября представители Минцифры, Минобразования и СБУ заявили об организации "крупной коррупционной схемы" на закупках ноутбуков для учителей, что чуть не стоило государству 300 миллионов гривен убытков.

А на очередную дистанционку учителя ушли без ноутбуков. О первых поставках обещанной техники - для 4 000 учителей в пяти областях МОН отчиталось лишь 12 ноября. Впоследствии доставили еще 10 тысяч ноутбуков.

Затянули с созданием видеоуроков

Сопредседатель общественной организации "Родители SOS" Елена Бондаренко рассказала о приостановке производства учебного контента для Всеукраинской школы онлайн (ВШО). "Ударно создали определенное количество видеоуроков во время предыдущих карантинов, далее приостановили производство (по моим данным)", – говорит она.

На этой проблеме также заостряет внимание директор столичной школы № 5 Светлана Олексюк. По ее словам, нужна ВШО по всей программе, за весь учебный год.

Так, по информации МОН, в этом году в конце октября утвердили Порядок наполнения платформы "Всеукраинская школа онлайн", ее администратором стал Украинский институт развития образования. Там уже создали экспертный совет, который должен организовывать экспертизы образовательных материалов.

В ответ на информационный запрос в Украинском институте развития образования сообщили, что на следующий год были поданы предложения к проекту госбюджета на разработку, приобретение, сопровождение и размещение на платформе ВШО 5 онлайн курсов для учащихся начальной школы:

Языково-литературной отрасли (350 уроков);

математической отрасли (280 уроков);

для учащихся 5 — 11 классов – 1301 урок.

После принятия госбюджета будет известно, какое количество уроков будет разработано и размещено на платформе "Всеукраинская школа онлайн" в 2022 году.

Что такое "Всеукраинская школа онлайн" Это ресурс для смешанного и дистанционного обучения учащихся 5 – 11 классов по материалам, соответствующим государственной программе. Платформу запустило Минобразования совместно с Министерством цифровой трансформации и общественным союзом "Освитория" в декабре 2020 года. Актуальность создания образовательной платформы в МОН объясняли не только распространением COVID-19, но стратегической необходимостью обеспечивать устойчивое и качественный учебный процесс, а также равный доступ к знаниям. ВШО действительно стала хорошей помощью для учителей, учеников и их родителей во время дистанционного обучения. Уже в январе 2021 года на платформе зарегистрировались более 120 000 пользователей, причем не только из Украины.

Так и не создали электронные учебники

Сопредседатель "Родители SOS" Елена Парфенова отмечает, что нужно наконец начать создавать электронные учебники.

"PDF-версии бумажных (которые можно скачать на сайте Института модернизации содержания образования) – это не электронный учебник. Это огромная разница", – подчеркивает она.

Директор столичной школы № 5 Светлана Олексюк соглашается с тем, что нужны электронные и интерактивные версии всех учебников.

Заметим, что тема внедрения электронных учебников в образовательный процесс не нова и не связана сугубо с пандемией коронавируса. Еще в 2018 году приказом МОН №957 стартовал эксперимент "Электронный учебник для школы". Он должен был продолжаться до августа 2021 года и реализовываться за счет госбюджета.



Учащиеся работают с планшетом / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Тогда МОН собрало потенциальных разработчиков электронных учебников и предложило им за свой счет разработать их и принять с ними участие в государственном конкурсе.

Студия Евгения Дубовика Bristar выиграла государственный конкурс электронных учебников дважды, в 2018 и 2019 годах, разработав учебники "Искусство 1 класс" и "Искусство 2 класс". Так, их учебник по искусству умеет учить играть на интерактивном фортепиано. Также туда встроены системы интерактивного опроса для проверки.

Расходы за создание этих учебников государство собиралось компенсировать студии и использовать разработку для широкой общественности. В конце концов, этого не произошло.

Но мы держим все в рабочем состоянии, если кому-то придет в голову вернуться к этому вопросу. Сам учебник также не прячем. Любая школа может ознакомиться с ним на сайте студии,

– говорит Евгений Дубовик.

Разработчик напоминает, что новые учебники по каждому предмету печатаются раз в пять лет. Если в бумажной книге сделана ошибка, что не редкость, – следующие пять лет ученики так и будут работать.

По словам Дубовика, интерактивные учебники можно сразу исправлять. Также легче и удобнее носить планшет, куда загрузить несколько учебников, чем килограммы бумажных книг. К тому же, обычные бумажные учебники детям уже не интересны.

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Член образовательного комитета Наталья Пипа рассказала, что законопроект об учебниках проголосован в первом чтении, он уже прошел Комитет и будет выноситься в сессионный зал на второе чтение. "Это будет либо следующая пленарная неделя, либо даже позже. В зале будем голосовать относительно правок. Думаю, законопроект будет иметь поддержку в зале", – говорит она.

Данный законопроект рассматривали долго, обсуждали, стоит ли вводить обязательные электронные элементы для соискателей образования всех уровней, начиная с первоклашек.

"После дискуссий мы утвердили: к каждому учебнику должна быть создана не просто электронная PDF-версия, а сочетание с электронными элементами, как электронное приложение", – подчеркнула она.

К слову, в МОН сообщили, что по состоянию на 22 ноября очное обучение осуществляют более 11 тысяч школ (84% от общего количества). Зато дистанционно продолжают работать 1,7 тысячи школ. Детали – читайте здесь.