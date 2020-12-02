Дети больше всего любят играть в игры. Однако учителя при дистанционном обучении могут совместить игры с эффективным обучением. К примеру, на уроках можно использовать образовательные онлайн-игры.

Издание "Освитория" рассказало, какими бесплатными платформами могут пользоваться педагоги для создания авторской онлайн-игры для изучения какой-то темы со своими учениками.

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Три платформы, где можно создать образовательные онлайн-игры

Learningapps

Это бесплатный онлайн-конструктор, с помощью которого можно создавать интерактивные игровые задания для любой дисциплины. Для этого надо лишь выбрать шаблон и вписать свои задачи.

Отметим, что его можно настроить на 22 языках, в том числе и украинском. Комбинируя отдельные блоки, можно создавать интерактивные задания для школьников в форме викторины, пазла, игры-гонки, интерактивного изображения и т.д. – всего 19 типов задач.



Онлайн игра Learningapps / Фото "Освитория"

Также для работы на этой платформе предусмотрены 5 удобных инструментов:

групповой чат;

голосования;

календарь;

заметки;

доска объявлений.

В рамках Learningapps можно создавать как свои задачи, так и пользоваться наработками коллег, дополняя их материалы в своем профиле. На платформе содержится огромная библиотека с готовыми интерактивными заданиями из более чем 30 учебных дисциплин.

MineTest

Эта англоязычная платформа – некий бесплатный аналог всемирно известной игры Minecraft, ее создали 10 лет назад специально для образовательных целей.



Игра Minecraft / Фото "Освитория"

Там из отдельных блоков в трехмерном пространстве игроки совместно могут что-то построить и исследовать. Это позволяет создать практически любые сооружения и изменять ландшафт в рамках совместного среды игры.

В рамках игры можно:

проводить математические исследования с измерением длин, площадей и объемов;

производить расчеты, связанные с проектированием и строительством;

строить объекты инфраструктуры города или села и изготавливать из блоков приборы;

создавать тематические экскурсии по виртуальному городу или сооружению;

осваивать новые слова и расширять словарный запас в рамках изучения иностранного языка;

изучать основы экономики и бизнеса на примере функционирования виртуального города или отдельных объектов инфраструктуры;

постигать основы программирования, создавая новые моды игры.

Classcraft

Это командная ролевая онлайн-игра с современной графикой. Ее создали в 2013 году канадские специалисты по инициативе учителя физики специально для школьников для повышения их мотивации в обучении.

Это двуязычная платформа, интерфейс которой можно настроить на английском или французском языке (используя приложение автоматического перевода Google платформу можно адаптировать и на украинском).



Так выглядит образовательная игра Classcraft / Фото "Освитория"

В Classcraft каждый участник игры на протяжении изучения темы или урока может выбрать себе персонажа (маг, воин, знахарь), за которого играет. Там также можно указать шкалу баллов, которые будут показывать динамику развития способностей персонажа.

Игроки объединяются в команды и конкурируют между собой для выполнения миссии.

Пример квеста в Classcraft. Учитель является мастером игры, именно он создает миссию игры, формулирует правила, разрабатывает шкалу бонусов и штрафов для игроков. Главная цель игры – как можно быстрее достичь цели, и выполнить блок задач на протяжении изучения темы или отдельного урока (например, пройти квест).

Различные типы баллов в игре:

очки опыта (XP) даются за активную работу на уроке, участие в олимпиадах или выполнения проекта.

баллы здоровья (HP) вычитаются из личного рейтинга за плохое поведение, опоздание на урок, невыполнение домашнего задания и тому подобное.

Если эти баллы подходят к концу, персонаж "умирает", а ученик получает некое "наказание" по усмотрению учителя. Например, выполнение дополнительного домашнего задания.

баллы действия (AP) – постоянная величина, обновляется еженедельно. Эти баллы можно тратить на автоматический зачет, подсказку учителя на контрольной или помощь партнеру по команде.

В личном кабинете учителя отмечаются достижения всех игроков и внешний вид их персонажей. А прогресс участников игры показывается в личном профиле учащихся и педагога.

Преимуществом платформы является наличие видеоуроков с пошаговыми инструкциями. Также на Classcraft содержится большая библиотека готовых квестов, созданных другими педагогами. К слову, ключевым партнером Classcraft является корпорация Google, поэтому все Google-приложения прекрасно интегрируются с игровой платформой.