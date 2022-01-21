Три области имеют больше всего вакцинированных учителей: новые данные МОН

Сергей Шкарлет рассказал о ходе вакцинации педагогов. По состоянию на 21 января две дозы прививки против COVID-19 получили более 1,1 миллиона педагогов.

Это количество составляет более 92% от общего числа всех работников образования.

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Среди работников школ уменьшился процент невакцинированных с 2,5% до 2,3% за неделю. Официально подтвержденные противопоказания есть у 1,3% работников.

Где вакцинировано больше всего педагогов

Самые высокие показатели привитых двумя дозами вакцины демонстрируют:

Полтавская область – почти 97% педагогов;

Днепропетровская область – 96,5% педагогов;

Луганская область – 96,3% педагогов.

Отстраненных работников школ только 0,3% (14 января показатель составлял 0,6%). Больше всего таких в Ровненской (281 человек), Киевской (144) и Волынской (136) областях.

Шкарлет добавил, что на зимних каникулах до сих пор находятся 289 школ.

Министр образования также напомнил о бустерной дозе вакцины против COVID-19, которую может получить каждый, кто прошел полный цикл прививки более 6 месяцев назад.

К слову, в Днепропетровской области воспитательница садика "спалилась" с поддельным COVID-сертификатом. Теперь ее привлекут в суд, педагогу грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Уже традиционно информирую о ходе вакцинации педагогов. По оперативной информации органов местного самоуправления, на 21 января 2022 года две дозы прививки получили более 1 миллиона 116 тысяч работников учебных заведений, то есть более 92% от общего количества.

Высокие показатели привитых двумя дозами вакцины демонстрируют: Полтавская область – почти 97%; Днепропетровская область – 96,5%; Луганская область – 96,3%.

Среди работников школ процент невакцинированных уменьшился с 2,5% до 2,3% за неделю. Официально подтвержденные противопоказания есть у 1,3% работников ЗОСО. Отстраненных работников школ сегодня 0,3% (14 января показатель составлял 0,6%). Больше всего таких в Ровненской области (281 человек), Киевской (144) и Волынской (136). На каникулах находятся 289 заведений общего среднего образования.

В который раз призываю всех заботиться о своем здоровье и здоровье тех, кто рядом. Напоминаю, что бустерную дозу вакцины против COVID-19 может получить каждый, кто прошел полный цикл прививки более 6 месяцев назад.