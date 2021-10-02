Ученики, которые постоянно слышат от родителей и преподавателей, что оценки будут решать их будущее, не смогут себя чувствовать хорошо без хороших результатов.

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Хорошие оценки – плохое самочувствие

Новое исследование показало, что обучение на "отлично" неизбежно приводит к тревоге и даже полной депрессии. Это происходит из-за того, что ученик старается как можно лучше себя показать, чтобы удовлетворить требования родителей и учителей, но не всегда может справиться с нагрузкой.

По словам ученых из Университета Оттавы, лишь некоторые ученики способны отбросить важность оценок и спокойно жить. Большинство детей не могут чувствовать себя спокойно, пока в дневнике не будут только отличные оценки – ученики переживают, что они не являются достаточно успешными для общества.

Подростки испытывают невероятное давление со стороны старших. Однако неясно, есть ли темная сторона у высоких академических достижений, и это был центр нашего исследования,

– рассказал доктор Трейси Вайянкур.

С возрастом станет хуже

Исследователи обнаружили закономерность между учебными достижениями и перфекционизмом ребенка в будущем. Ученые определили перфекционизм как "дезадаптивный стиль личности", который предусматривает высокие стандарты. Они накладываются самостоятельно, и это связано с развитием тревоги и депрессии.



Ученики больше учатся и сильнее переживают за оценки / Фото Unsplash

Результаты показали, что почти все учащиеся, которые постоянно имеют самые высокие оценки, развивают в себе нездоровую степень перфекционизма. Поэтому чем старше ребенок, тем сильнее будет выражено желание быть лучшей в любых условиях – и это, безусловно, негативно влияет на психику.

Хотя на первый взгляд хорошие оценки кажутся неплохими, их связь с повышенным перфекционизмом вызывает беспокойство. Высокие требования часто приводят к выгоранию, снижению участия в школе и снижение оценок в долгосрочной перспективе, а также к увеличению тревожности и депрессии,

– добавляет Вайянкур.

Не заставляйте детей ненавидеть себя

Исследователи утверждают, что родителям стоит напоминать своим детям – никто не идеален. Ученые советуют создать для ученика комфортную среду, в которой ребенок может принять себя.

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Доктор Вайянкур отмечает, что надо избегать давления на молодежь и обращать внимание даже на маленькие успехи ученика.

Недостижение совершенства не означает, что это неудача, – заключает профессор.