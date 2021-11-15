Третий этап сертификации учителей продолжили: в ГСКО назвали новую дату
Государственная служба качества образования Украины продлила проведение третьего этапа пилотной сертификации педагогических работников до 26 ноября. Этот этап предполагает изучение профессионального опыта работы учителей.
Соответствующее решение приняли в связи с длительными осенними каникулами и прекращением образовательного процесса в отдельных учебных заведениях, учителя которых принимают участие в сертификации.
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Отметим, что к третьему этапу сертификации допустили лишь 1 171 учителя, успешно прошедших второй этап – самооценка собственного педагогического мастерства.
Как оценивают профессиональный опыт учителей? Оценивание практического опыта работы педагогов происходит через коммуникационные онлайн-платформы за 15-ю профессиональными компетентностями.
Учителя получат доплату – 20% к зарплате
Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат доплату 20% к зарплате. Также успешное прохождение сертификации засчитывается как:
- прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником,
- является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.
Также учителя, которые успешно проходят сертификацию, принимают участие как эксперты в проведении институционального аудита учебных заведений и привлекаются к процедурам сертификации педагогических работников.
К слову, пилотный проект сертификации учителей начался в 2019 году, тогда ее успешно прошли 705 педагогов. В то же время в 2020 успешно прошли все этапы и получили 20% надбавки 902 педагога. Также около 40% учителей не прошли сертификацию.
Что известно о сертификации учителей
Сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей, владеющих методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями.
Учителя участвуют в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе. Сертификация состоит из трех этапов.
Педагоги, которые успешно пройдут все этапы, получат прибавку в 20% к зарплате. К тому же, сертификация засчитывается как прохождение очередной или внеочередной аттестации, что является основанием для присвоения соответствующей квалификационной категории.