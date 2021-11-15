Соответствующее решение приняли в связи с длительными осенними каникулами и прекращением образовательного процесса в отдельных учебных заведениях, учителя которых принимают участие в сертификации.
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Отметим, что к третьему этапу сертификации допустили лишь 1 171 учителя, успешно прошедших второй этап – самооценка собственного педагогического мастерства.
Как оценивают профессиональный опыт учителей? Оценивание практического опыта работы педагогов происходит через коммуникационные онлайн-платформы за 15-ю профессиональными компетентностями.
Учителя получат доплату – 20% к зарплате
Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат доплату 20% к зарплате. Также успешное прохождение сертификации засчитывается как:
- прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником,
- является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.
Также учителя, которые успешно проходят сертификацию, принимают участие как эксперты в проведении институционального аудита учебных заведений и привлекаются к процедурам сертификации педагогических работников.
К слову, пилотный проект сертификации учителей начался в 2019 году, тогда ее успешно прошли 705 педагогов. В то же время в 2020 успешно прошли все этапы и получили 20% надбавки 902 педагога. Также около 40% учителей не прошли сертификацию.
Что известно о сертификации учителей
Сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей, владеющих методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями.
Учителя участвуют в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе. Сертификация состоит из трех этапов.
Педагоги, которые успешно пройдут все этапы, получат прибавку в 20% к зарплате. К тому же, сертификация засчитывается как прохождение очередной или внеочередной аттестации, что является основанием для присвоения соответствующей квалификационной категории.