В 2020 году все школы по всему миру были вынуждены закрыться из-за распространения коронавирусной болезни. Однако не все ученики смогли продолжить обучение. Ведь более 463 миллионов детей в мире не имели доступа к дистанционному обучению.

Об этом свидетельствуют данные отчета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Исполнительный директор ЮНИСЕФ Ганриетта Форе заверила, что для 463 миллионов детей не существовало понятие дистанционного образования, хотя их школы тоже закрылись из-за COVID-19. Так, больше всего страдают школьники в странах Африки, потому что там около половины всех учеников не имеют возможности учиться дистанционно.

И хотя эти цифры показывают тревожную картину отсутствия дистанционного обучения после закрытия школ, ЮНИСЕФ считает, что ситуация на самом деле намного хуже.

"Даже когда у детей есть технологии и инструменты, они не всегда могут учиться удаленно из-за необходимости выполнять работу по дому и тому подобное, или из-за плохой среды для обучения и отсутствие поддержки в семье", – добавили в ЮНИСЕФ.

По словам Ганриетты Форе, последствия будут ощущаться в экономике и обществе на протяжении последующих десятилетий.

Всего более 1,5 миллиарда школьников столкнулись с закрытием школ в период пандемии.

Добавим, что около половины украинцев негативно относятся к введению дистанционного образования в связи с пандемией. Зато поддержали этот шаг лишь 32% граждан.



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