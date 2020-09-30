Стремительное развитие научного прогресса заставляет людей развиваться в быстром темпе. Сейчас в школу приходят ученики с типом мышления и мировоззрением. Чем же увлекаются современные школьники и как можно применять это на уроках – читайте в материале.

Об этом рассказала учительница украинского языка и литературы Анастасия Бречко на своем ютуб-канале.

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Что интересно современным школьникам и как это использовать на уроке

Музыка

По словам учительницы, ученики очень любят музыку и слушают разных молодых и популярных исполнителей. Но на уроке им можно найти хорошую альтернативу.

"Недавно на уроке литературы мы изучали календарно-обрядовые песни. Но мы слушали не только традиционные, но и современные версии этих песен. И ученикам это настолько понравилось, что они начали не только слушать эти песни, но и снимать под них видео и даже поставили танец", – рассказала Анастасия Бречко.

По ее словам, поколение Z (90-е-2009) и поколение А (с 2010) особенно фанатеют от корейской музыки. Так, учительница однажды взяла текст из такой музыки на редактирование и дети наперегонки просились выйти к доске, чтобы отредактировать предложение.

Современные ученики на уроке / Фото "Кордон"

"Не следует забывать и о Billie Eilish, которая является любимой певицей многих современных подростков. Я привела пример предложение, в котором указала имя певицы, к определенному правилу, в такой способ детям было легко запомнить определение", – сказала педагог.

Игры

Анастасия Бречко считает, что парни меньше реагируют на музыку, чем девушки. Но к ним тоже можно найти подход, упомянув в предложениях или в текстах их любимые компьютерные игры.

К примеру, Minecraft – это игра, в которую играет множество детей. На уроке можно ввести этот термин в предложении, тогда школьники будут читать такой текст с интересом.

Например, Вова построил в Minecraft свою школу. Так, детям следует описать, какой она была на вид. Или можно задать детям на домашнее задание составить сочинение-описание о доме в Minecraft и тому подобное.

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Социальные сети

Учительница также добавляет, что неотъемлемой частью для современных детей являются социальные сети. Все школьники в основном сидят в Инстаграме, TikTok, фейсбуке, где они переписываются, публикуют фото и снимают видео. Поэтому благодаря таким программам например, как TikTok, дети могут научиться хорошо танцевать.

Как использовать популярные соцсети для обучения? Интересно, что учительница задавала снимать тикток под календарно-обрядовые песни, которые они учили на уроках. Для того, чтобы поощрить и поддержать детей, Анастасия даже сама сняла видео, где вспомнила особенности веснушек.

Кроме того, важно не просто смотреть соцсети, но и знать их тренды и использовать это на уроках. "Одним из современных в тиктоке является тренд "Загибай палец". Например, загибай палец, когда слышишь существительные", – привела пример учительница.

Также учительница решила поделиться популярными и наиболее употребительными словами среди детей:

Кринж – то странное и не очень приятное.

Крипово – страшно, жутко.

Краш – человек, в которого ты тайно влюблен.

Шиперить – сводить двух человек.

"Помните, вы не только учите учеников, но и они вас могут научить чему-то современному и новому. Поэтому от таких уроков у них сияют глаза. А это вдохновляет учителя и мотивирует делать все лучше и лучше", – убеждена Анастасия Бречко.