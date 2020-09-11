Этический комитет подтвердил плагиат в трех работах Сергея Шкарлета: детали
Этический комитет Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования признал, что в трех работах временно исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.
Соответствующее решение приняли на заседании комитета 11 сентября, передает издание LIGA.Life.
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Так, обращение о плагиате в работах Шкарлета прислала народный депутат Инна Совсун. Еще несколько организаций направили письмо с просьбой проверить эти факты.
После проверки Этический комитет признал плагиат в трех работах Шкарлета. "Есть соответствующая таблица, которая указывает на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", – сказал глава комитета Сергей Квит.
Отрывки научных работ были направлены на проверку троим международным экспертам: профессору этики и права Кристину Мориарти, международному чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту Кшиштофу Гутовскому. Отрывки перевели для них на английский. Они признали, что в работах Шкарлета есть плагиат. Все документы со сравнительными таблицами должны вскоре опубликовать на официальном сайте агентства.
К слову, на заседание комитета пришел адвокат Сергея Шкарлета Александр Радченко. Он постоянно перебивал голову Сергея Квита и заявлял ему отвод: "У него – конфликт интересов, потому что у вас личные неприязненные отношения со Шкарлетом – вы на встрече с ректорами публично заявили, что Шкарлет говорит неправду и перекручивает факты".
Сам же Сергей Шкарлет заявил, что будет обжаловать решение Этического комитета. "Это решение, которое, хочу подчеркнуть, носит сугубо рекомендательный характер, будет обжаловано мной в законном порядке", – сказал он "Украинской правде".
Напомним, что сам Сергей Шкарлет отрицает, что в его работах есть плагиат. Он говорит, что против него начата информационная война. Устраиваются пикеты, "перфомансы", флешмобы, на телевидении – куча сюжетов, на сайтах – сплошные обвинения.
Что известно о скандале с Шкарлетом насчет плагиата?
- Новосад в эфире 24 канала заявила, что Сергей Шкарлет, который называет себя доктором экономических наук, является тотальным плагиатором. Еще в июне в двух его монографиях и одной статье удалось обнаружить сплошной плагиат – скопированные и добавленные куски из чужих научных работ.
- Также, согласно таблице со сравнениями по работе Скорлета, он заимствовал в своей научной работе целые абзацы из совместной работы Микитенко и Гребенюка.
- Еще один пример плагиата заметили в монографии Шкарлета – там полностью скопированы абзацы из статей авторства Бугая.
- Помимо плагиата, его также обвиняют в злоупотреблениях. Так как Черниговский национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его потребностей авто за 1,5 миллиона гривен.