Этический комитет Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования признал, что в трех работах временно исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.

Соответствующее решение приняли на заседании комитета 11 сентября, передает издание LIGA.Life.

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Так, обращение о плагиате в работах Шкарлета прислала народный депутат Инна Совсун. Еще несколько организаций направили письмо с просьбой проверить эти факты.

После проверки Этический комитет признал плагиат в трех работах Шкарлета. "Есть соответствующая таблица, которая указывает на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", – сказал глава комитета Сергей Квит.

Отрывки научных работ были направлены на проверку троим международным экспертам: профессору этики и права Кристину Мориарти, международному чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту Кшиштофу Гутовскому. Отрывки перевели для них на английский. Они признали, что в работах Шкарлета есть плагиат. Все документы со сравнительными таблицами должны вскоре опубликовать на официальном сайте агентства.

К слову, на заседание комитета пришел адвокат Сергея Шкарлета Александр Радченко. Он постоянно перебивал голову Сергея Квита и заявлял ему отвод: "У него – конфликт интересов, потому что у вас личные неприязненные отношения со Шкарлетом – вы на встрече с ректорами публично заявили, что Шкарлет говорит неправду и перекручивает факты".

Сам же Сергей Шкарлет заявил, что будет обжаловать решение Этического комитета. "Это решение, которое, хочу подчеркнуть, носит сугубо рекомендательный характер, будет обжаловано мной в законном порядке", – сказал он "Украинской правде".

Напомним, что сам Сергей Шкарлет отрицает, что в его работах есть плагиат. Он говорит, что против него начата информационная война. Устраиваются пикеты, "перфомансы", флешмобы, на телевидении – куча сюжетов, на сайтах – сплошные обвинения.

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