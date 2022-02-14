В трех областях не хватает учебников на украинском языке: омбудсмен требует вмешательства МОН

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Министерство образования по поводу необходимости учебников на украинском языке в школах на юге Украины. Речь идет о Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

В этих школах произошла критическая ситуация – там до 1 сентября 2020 года учеба проходила на негосударственном языке и до сих пор не хватает учебников на украинском.

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Ранее омбудсмен обращался к местным общинам с вопросом о необходимости устранения нарушений закона о государственном языке. Речь идет о преподавании на украинском языке.

Эту проблему не удается решить только перераспределением учебников между школами или за счет специального резервного библиотечного фонда. Ведь, согласно постановлению правительства, издание учебников и пособий осуществляется по результатам конкурсных отборов, которые организовывает МОН,

– отметил Тарас Креминь.

Также Уполномоченный по украинскому языку напомнил, что вопрос обеспечения учебниками – это прямая компетенция местных властей. Языковой омбудсмен предполагает, что, игнорируя этот вопрос, они создают очевидные препятствия в получении образования.

По его словам, местные власти должны были собрать информацию, перераспределить учебники между учебными заведениями населенного пункта или области, или вовремя уведомить Институт модернизации образования МОН.

"Прошу принять соответствующие меры для обеспечения школ, которые перешли на государственный язык обучения почти два года назад, необходимым им количеством учебников, изданных на государственном языке", – добавил Тарас Креминь.

Кстати, в Киеве в лицее №303 и специализированной школе №152 ученики пожаловались, что преподаватели проводят уроки на русском языке. После проверки учителям выдали выговоры, а впоследствии их уволили. Подробности – читайте по ссылке.