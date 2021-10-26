Требуют дистанционку: в Харькове студенты политехники угрожают протестами из-за COVID-19

Студенты Харьковского политехнического института планируют объявить акцию протеста очного обучения из-за вспышки коронавируса. Они требуют ввести в вузе дистанционное обучение.

Студенты Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" с 29 октября планируют прекратить посещение очных занятий. Соответствующее объявление появилось в группе студентов.

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Авторы объявления отмечают, что в Харьковском политехе, где сейчас смешанное обучение, "умирают и заражаются преподаватели", "все чаще болеют студенты". Также они обвиняют вуз в игнорировании рекомендаций МОН.

Студенты предъявляют два требования к ректорату:

соблюдение рекомендаций МОН и изменение формы обучения на дистанционную,

перевод невакцинированных преподавателей на дистанционку с сохранением зарплаты вместо увольнения.

Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар,

– подчеркивают студенты.



Сообщения студентов о запланированной акции протеста / Скриншот из группы

Ранее было сообщение, что ХПИ впускает на территорию студентов только по студбилетам, а преподавателей – по документам. Мол, никакой проверки температуры нет, а на входе создаются очереди.

Отметим, что в Харькове 8 вузов используют смешанное обучение. Это несмотря на то, что преподаватели и студенты болеют COVID-19. Так, в течение недели умерли сразу 5 профессоров Харьковского университета Каразина.

К слову, Министерство образования и науки рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.