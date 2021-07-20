Согласно закону об образовании, родители могут купить ребенку школьную форму, если это поддерживают. Однако вымогательство в отношении обязательной школьной формы – это незаконно.

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Ведь еще в 2019 году президент Украины отменил указ о школьной форме для школьников. Этот указ утратил силу более двух лет назад, с 23 июня 2019 года.

В то же время Конвенция ООН о правах ребенка четко отмечает, что государства обязуются уважать право ребенка на сохранение индивидуальности, не допуская противозаконного вмешательства.

А если ребенок лишается части или всех элементов своей индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему помощь и защиту для восстановления его индивидуальности.

Образовательный омбудсмен обратился к директорам школ и призвал прекратить требовать от детей надевать то, что им не нравится.

Это требование абсолютно незаконно. Конечно, школьная одежда должна быть удобной, по сезону и соответствовать возможностям семьи. Но выставлять какие-либо требования является неправильным и незаконным,

– отметил Горбачев.

А заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий добавляет, что требование школьной формы может быть в отдельном учебном заведении, и решение об этом принимается совместно с родителями.

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По ее словам, требования МОН о том, что все дети должны ходить исключительно в конкретной школьной форме, конкретного производителя – точно нет.

Так или иначе, это должно быть общее решение всех участников образовательного процесса, в том числе и родителей. На уровне учебного заведения принимается решение,

– сказала Мандзий.

К слову, ранее Горбачев объяснял, что часто в дискуссиях возникает путаница, поскольку часто люди не отличают школьную одежду от обязательной школьной формы.

"Это разные вещи. К примеру, одежда для школы – это свободный выбор ребенка и его родителей. Единственными требованиями к такой одежде являются: опрятность, удобство и соответствие сезону. В то же время обязательная школьная форма – это униформа, одинаковая для всех", – добавил он.