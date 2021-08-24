Травмирование учеников в школе: кто виноват и что делать учителю

Ежедневно в Украине травмируется около 1000 детей, а это не только ухудшение здоровья самого ребенка, но и стресс для его родителей и учителей, ведь нередко такие случаи возникают в школах. Как правильно действовать педагогу в таких ситуациях – читайте в статье.

Статистика говорит, что дошкольники травмируются реже школьников, поскольку почти все время находятся под наблюдением родителей или воспитателей. Однако с возрастом у детей появляется больше свободы, поэтому нередко школьники создают опасные ситуации.

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Ни для кого не секрет, что дети очень любознательны и всегда пытаются познавать окружающую среду. Но при этом они не всегда умеют оценивать опасность ситуации, поэтому могут пораниться.

Согласно статистике, чаще всего травмируются дети 13 – 15 лет. В таком возрасте они хотят показать смелость, оригинальность и авторитет перед ровесниками.

Как предотвратить опасность

Учителям важно объяснить, каким образом можно проявлять собственную решимость, а какие методы опасны.

К тому же, многие случаи травмирования учащихся происходят за пределами школы – во время путешествий или экскурсий. Там педагог обязан провести информирование участников экскурсии о факторах риска и мерах по предупреждению травматизма.

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Научить ребенка безопасному поведению – это совместная работа самого ученика, родителей и учителя. Именно поэтому предупредительные разговоры, беседы, инструктажи и уроки по безопасности жизнедеятельности должны быть обязательными. Их следует проводить регулярно и доступно.

Также нужно проверять, как дети усвоили правила. Общайтесь, интересуйтесь и создавайте тесты. Ученики должны понимать и неукоснительно соблюдать правила.

Что делать учителю, если ученик травмировался

Срочно организуйте первую медицинскую помощь (задача учителя – именно организовать помощь, а не предоставить ее. Поэтому, вызовите скорую или транспортируйте ученика в больницу).

После этого надо сообщить директору школы. Если ребенок травмировался во время экскурсии или других активностей вне родного города или поселка, сообщите в орган управления образованием по месту события.

Добавим, что учитель не обязан сообщать родителям ученика и полиции. Это обязанность руководителя учебного заведения. Конечно, вы можете позвонить родителям, если это просьба школьника или поручение руководителя.

Расследование несчастного случая

Если ситуация позволяет, сообщайте письменно (в мессенджерах или текстовым SMS) или сделайте и сохраните запись разговора, если на телефоне установлена ​​специальная программа. Так можно зафиксировать обращение и защитить себя от возможных обвинений.

Для выяснения причин травмирования ученика создается комиссия по расследованию несчастных случаев.

Отметим, что учитель, который является свидетелем несчастного случая, не имеет права входить в состав комиссии. Поэтому, проследите, чтобы вас случайно туда не включили.

Если педагог не входит в состав комиссии, то он может защищать себя. Расследование не состоится без свидетеля, будьте спокойны. Или можете заручиться поддержкой адвоката и вместе с ним подготовить письменные объяснения.

Добавим, что если ученик имеет тяжелые или средней степени тяжести телесные повреждения, то возникает вопрос об уголовной ответственности. Перелом костей, повреждение жизненно важных органов – это основание для открытия уголовного дела.

Также на дело существенно влияют намерения родителей, поэтому важно понимать их планы. Родные могут воспринять ситуацию, обжаловать действия учителя и даже инициировать уголовное преследование.