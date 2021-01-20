У учителей в каждой стране на работе есть определенные преимущества и недостатки. И хотя педагоги часто делятся положительным опытом работы за границей, не всегда оно лучше украинского.

Так, украинская учительница некоторое время проработала в американской младшей школе и рассказала изданию Gazeta.ua шокирующую историю преподавания.

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Отметим, что педагог из Волыни перевела свой украинский диплом в США, благодаря чему могла преподавать для учащихся 1 – 6 классах.

Ирина сначала устроилась в младшую школу в Хьюстоне. Там она была единственная белая учительница среди темнокожих детей, которые реагировали на нее неадекватно. К тому же, в школе училось много детей из неблагополучных семей.

Нормальным было, если отец ребенка сидел в тюрьме, а ребенка воспитывали бабушка с дедушкой. Дисциплина и уровень выполнения задач были на ужасном уровне. Кроме того, в школе по отношению к детям была полная безнаказанность,

– сказала учительница.

Так, однажды ученик второго класса принес на урок запрещенную марихуану, а ему за это на 2 дня запретили посещать школу.

Как учителей берут на работу? Украинка рассказала, что с каждым учителем школа подписывает контракт на год, который будет пересматривать по окончанию срока продолжения или расторжения договора.

Ирина преподавала математику в 4 классе. Коллектив не поддерживал с ней приветливую коммуникацию. Главным критерием работы учителя были тесты, которые писали ученики.

Интересно, что в школе не было стабильного расписания уроков. "Могли послать на урок куда-нибудь: то во 2 класс, то к самым маленьким школьникам. Заранее об этом никогда не предупреждали, поэтому для меня это было очень стрессово", – добавила Ирина.



Украинка Ирина, которая преподавала в школе Техаса / Фото Gazeta.ua

Какую зарплату получают учителя? По словам украинки, зарплата учителя в США составляет около 50 тысяч долларов в год. Добавим, что годовой бюджет украинского учителя в среднем составляет 4-4,5 тысячи долларов.

Ирина рассказала, что четвероклассников почти не выпускали на улицу. А в столовую ходили все под наблюдением учителя.

Иногда большой перерыв в ученика забирали за плохое поведение. В это время заставляли ребенка сидеть за партой, что-то читать или тихо сидеть. "Я как-то решила вывести детей на улицу, потому что в тот день они вели себя хорошо, но директор не позволил",

– сказала учительница.

Украинка рассказала, что контракт на следующий год она не получила. А через некоторое время ушла в декрет, поэтому после него возвращаться в школу уже не хотела.

Но учительница добавила, что не все школы там такие плохие. Да, есть учебные заведения с нормальными бюджетами и хорошими учениками, но устроиться туда сложнее.