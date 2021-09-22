По словам депутата, уровень вакцинации педагогических коллективов остается очень низким. Поэтому школы могут закрыться на карантин.

К теме Ни дистанционки, ни очного обучения: в Одессе хотят с 23 сентября закрыть многие школы и вузы

Юлия Гришина отметила, что из 17 тысяч школ в Украине только 38% могут работать оффлайн и не переходить на дистанционку. Эти учебные заведения имеют уровень вакцинации сотрудников от COVID-19 хотя бы одной дозой более 80%.

В каких областях закроют больше всего школ? Депутат рассказала, что, по информации областных госадминистраций, должны закрыть почти все школы в Черновицкой, Львовской (90%) и Ивано-Франковской областях. В них уровень вакцинации персонала ниже 80%.

По ее словам, не все школы смогут работать и в других регионах:

В Полтавской области работать сможет только треть (246 школ), другие перейдут на дистанционку.

В Запорожской области полностью закроют все учебные заведения, где нет 80% вакцинированных, до тех пор, пока в коллективе не вакцинируются.

В Киевской области продолжат работу 48% детсадов, 57% школ, 48% внешкольных учебных заведений и 86% учреждений профессионально-технического образования.

Гришина добавила, что на сегодня ближе всего к красному уровню епидемнебезопасности в Украине – Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Правила работы школ в желтой зоне

В желтой зоне карантина, которая вступает в силу с 23 сентября, очно разрешено работать учебным заведениям, где по крайней мере 80% работников имеют COVID-сертификат:

"Желтый" COVID-сертификат, который подтверждает прививку первой дозой вакцины;

"Зеленый" COVID-сертификат, который подтверждает полный курс вакцинации;

международное свидетельство о вакцинации;

справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины)

COVID-сертификат о выздоровлении лица от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

К слову, первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик заявил, что школам в городах, попавших в желтую зону карантина, запретили работать дистанционно. Причиной этого стал низкий уровень вакцинации преподавателей.

Текст публикации Юлии Гришиной:

С завтрашнего дня вводятся новые правила адаптивного карантина и желтый эпидемуровень по всей Украине.

Как будут работать учебные заведения в стране? Из 17 тысяч школ в Украине только 38% могут работать оффлайн и не переходить на дистанционное обучение. По состоянию на 17 сентября они имеют уровень вакцинации сотрудников от COVID-19 хотя бы одной дозой более 80%.

По информации ОГА закроют почти все школы в Черновицкой, Львовской (90%), Ивано-Франковской областях. В них уровень вакцинации персонала ниже 80%.