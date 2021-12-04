Только на государственном: Эстония отказывается от русского языка в школах

В Эстонии планируют к 2035 году отказаться от преподавания в школах на русском языке. Все предметы в учебных заведениях будут вести только на государственном.

Переход на обучение в школах только на эстонском будет осуществляться в рамках разработанного "Плана развития эстонского языка", который охватывает период с 2021 по 2035 годы.

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Эстония отказывается от русского в школах

Одним из пунктов плана является переход к 2035 году на образование на эстонском языке. В частности, обучение в школах и детских садах, финансируемых государством и местными самоуправлениями, должно проводиться только на государственном языке.

По словам министра образования и науки Эстонии Лийны Керсны, в русскоязычных школах обучение на эстонском языке будет увеличено сначала до 40%, затем до 60% и до 75% в 2035 году.

Это связано с тем, что 25% обучения в школах Эстонии ведут на иностранных языках. "Поэтому мы говорим, что преподавание предметов должно проводиться преимущественно на эстонском, а остальное – на иностранном языке", – объяснила она.

Текущая ситуация в русскоязычных школах Эстонии

Сейчас в стране около 14% всех школ – русскоязычные. Власти хотят, чтобы в них шаг за шагом все больше предметов преподавали на эстонском языке.

Керсна добавила, что в русскоязычных школах не хватает специалистов, которые могли бы проводить занятия на эстонском языке. Поэтому государство увеличило заказы для университетов по подготовке новых педагогов.

Такая инициатива нравится не всем

Желание эстонских властей вести обучение в школах только на государственном языке вызвало сопротивление у защитников русскоязычных школ в Эстонии.

Они даже обратились к Верховному комиссару ОБСЕ по правам национальных меньшинств. Противники идеи предложили вернуть в Эстонию и Латвию постоянные миссии ОБСЕ для осуществления на месте мониторинга ситуации с образованием на русском языке.

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