В садике холодно, воспитатели – в куртках

Мама воспитанника Лариса Генсировская говорит, что родители одевают детей, как "капусту", а сами воспитатели сидят в шапках и куртках.

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По ее словам, возле города Бар всего 5 детсадов. В 4 из них тепло, температура в помещении +25, а в поселке Бар (так говорят на село Войнашевка), где есть только один садик, холодно.

Так, в детском саду температура воздуха составляет +10 в группе и +8 в спальне. Поэтому детей в дошкольное учреждение водят только те, кому не с кем оставить малышей дома.

Надеваем футболку, тоненькую кофту, сверху теплый гольф и теплую кофту на байке. Колготы, брюки теплые, двое пар теплых носков. Воспитатели сидят в осенних куртках, шапках и заматываются бабушкиными платками,

– говорит Лариса Генсировская.

Она говорит, что детям моют руки горячей водой, чтобы согреть, или их выводят на улицу и заставляют бегать (чтобы они согрелись).

Температура в садике – около 10 градусов тепла / Фото ТСН

В садике запретили включать котел

Женщина добавляет, что в дошкольном заведении есть два котла, но газовый автоматически включается только тогда, когда температура за окном существенно снижается.

"Когда теплее, садик отапливается дровами, и температура поддерживается такая, как надо. Когда становится холоднее – должен включаться газовый котел. Но садик в этом году вообще не включили в договор о газоснабжении. Это было спланировано заранее, чтобы газовый котел этой зимой вообще не включали, – заверила женщина.

Садику посоветовали установить обогреватели

Она говорит, что 26 – 27 декабря понизилась температура, и в группе стало холодно. Родители начали жаловаться заведующей, а она озвучивала эту проблему в горсовете.

Также родители обращались к руководству города Бар, к главе ОТО и руководителя отдела образования. Там проблему решили – приказали воспитателям установить в группах и спальнях обогреватели.

Однако родители утверждают, что эти калориферы ничего не греют. Две недели их "водят за нос". Мол, в прошлом году такой проблемы не было, а в этом году им не разрешают включать газ.

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"Нам начальница отдела образования города Бар сказала, что они вопросы решат, и с 1 февраля в садике смогут включить газовый котел. А до этого дети должны мерзнуть? В Баре в садиках тепло, а у нас что не дети", – возмущается мама.

Впоследствии газ включили

Утром 19 января в детском саду села все-таки включили газовый котел. Эту информацию подтвердила заведующая детсадом Лариса Скульская.

Сегодня включили газ. Сейчас температура 14 – 15 градусов, но это только включили котел. Надеемся, будет тепло,

– сказала она.

К слову, в Яремче Ивано-Франковской области родители жалуются на недостаточное отопление в школе. Они возмущены и уверяют, что в классах всего 10 градусов тепла. Подробности скандала – читайте в статье.