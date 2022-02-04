Сергей Шкарлет рассказал, что по состоянию на 3 февраля двумя дозами против COVID-19 вакцинировались более 1 миллиона 125 тысяч педагогов, а это свыше 93% от общего количества.

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В каких областях больше всего вакцинированных педагогов

Лучшие показатели привитых двумя дозами по областям:

Харьковская область – 97,9%;

Полтавская область – 97,6%;

Днепропетровская область – 96,7%;

Луганская область – 96,6%;

Николаевская область – 96,4%;

Киевская область – 96,4%.

Вакцинация в учебных заведениях

Процент вакцинированных полным циклом работников в учебных заведениях выглядит следующим образом:

работники специализированного образования – 97,1%;

работники техникумов – 96,7%;

работники школ – 94,6%;

работники садиков – 92,4%;

работники колледжей – 89,5%;

работники вузов – 87,1%.

Добавим, что немногим более 1% работников школ имеют противопоказания к прививке.

На дистанционку перешли 60% школ

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в областях учебные заведения начали переходить на дистанционное обучение.

По данным Шкарлета, в настоящее время 8 671 школа работает дистанционно, еще 56 школ на каникулах. 176 техникумов также перешли на дистанционное обучение (а 76 выбрали смешанную форму).

Спасибо руководителям учебных заведений и педагогам за то, что обучение продолжается, при этом минимизируются контакты и организуются необходимые меры для безопасности участников образовательного процесса,

– подчеркнул министр.

К слову, с 8 ноября в школах и садах Украины начали отстранять учителей, отказавшихся от прививки. Поэтому многие педагоги начали подавать в суд, однако в большинстве случаев там отказываются восстановить их в должности.

Так, на днях суд в Херсонской области отказался восстановить на работе трех невакцинированных учителей физкультуры, немецкого и английского языка. Подробности – читайте в статье.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Продолжаю информировать о вакцинации педагогов. По состоянию на 3 февраля 2022 года, по оперативным данным областей, двумя дозами вакцины против COVID-19 привито более 1 млн 125 тыс. работников образования, это более 93% от общего количества.

Лучшие показатели привитых двумя дозами по областям: Харьковская – 97,9%; Полтавская – 97,6%; Днепропетровская – 96,7%; Луганская – 96,6%; Николаевская – 96,4%; Киевская – 96,4%.

Процент вакцинированных полным циклом работников в учебных заведениях выглядит следующим образом: специализированного образования – 97,1%; профессионального – 96,7%; общего среднего – 94,6%; дошкольного – 92,4%; профессионального высшего – 89,5%; высшего – 87,1%.

Только 3% педагогов еще не присоединились к Всеукраинской вакцинальной кампании. Чуть больше 1% работников школ имеют противопоказания к прививке.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в областях учебные заведения начали переходить на дистанционную форму обучения. Спасибо руководителям учебных заведений и педагогам за то, что обучение продолжается, при этом минимизируются контакты и организуются необходимые меры по безопасности участников образовательного процесса.

В настоящее время 8 671 школа работает дистанционно, еще 56 на каникулах. 176 заведений профессионального образования также перешли на дистанционное обучение, еще 76 избрали смешанную форму.