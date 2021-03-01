Минобразования ввело новую типовую образовательную программу для школ. Но многие эксперты возмущены ее содержанием, так как она увеличивает ежедневное количество уроков, но уменьшает количество часов на факультативы. Почему эта программа вредит реформе НУШ – читайте в материале.

Соучредительница общественной организации "Смарт образование" Иванна Коберник, рассказала, почему типовая образовательная программа для 5 – 9 классов не соответствует реформе Новой украинской школы.

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Типовая образовательная программа для 5 – 9 классов

Экспертка уверяет, что министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ, которым утвердил типовую образовательную программу без изменений, несмотря на многочисленные замечания педагогов, директоров школ и общественных организаций.

По словам экспертки, типовая образовательная программа для 5 – 9 классов должна была стать продолжением реформы НУШ, которая предполагает ориентацию на потребности ребенка, создание условий для лучшего усвоения знаний и сделать обучение более комфортным для детей – уменьшить дневную и недельную нагрузку за счет удлинения общего срока обучения с 11 до 12 лет.

Но утвержденная типовая образовательная программа увеличивает количество уроков ежедневно, снижает возможности педагогов гибко распределять предметы и уменьшила количество часов на вариативные предметы или курсы. А также сохраняет многопредметность и делает обязательным преподавание курсов морально-этического направления,

– подчеркивает Коберник.

После этого немало педагогов и даже образовательный омбудсмен прислали в МОН свои замечания, но все они были проигнорированы. В МОН считают, что типовая образовательная программа не нарушает нормативных документов, поэтому является приемлемой.

Согласно типовой образовательной программе, учебная нагрузка учащихся не увеличивается. Так, при 5-дневной учебной неделе количество часов составляет:

для учеников 5 класса – 28 часов в неделю;

для учащихся 6 класса – 31 час в неделю;

для учащихся 7 класса – 32 часа в неделю;

для учащихся 8 класса – 33 часа в неделю;

для учеников 9 класса – 33 часа в неделю.

Недостатки типовой образовательной программы

Государственный стандарт базового образования определяет 5 – 6 классы обучения, как адаптационные, но типовая образовательная программа увеличивает для этих учащихся количество уроков.

Так, сейчас четырехклассники имеют 23 урока в неделю + 3 физкультуры, а типовая образовательная программа для 5 класса предлагает нагрузку 28 часов + 3 физкультуры.

“Это означает, что с переходом в 5 класс школьники будут 4 дня в неделю иметь по 6 уроков и один день – 7. И это несмотря на многолетние наблюдения, что шестой или седьмой урок для 10-летних детей – это непродуктивное время, которое они просто "отбывают" в школе”, – уверяет Иванна Коберник.



У учащихся будет большая нагрузка / Фото НУШ

Также, по словам экспертки, МОН манипулирует часами благодаря хитростям – они исключили из нагрузки уроки физкультуры. То есть уроки эти есть, три в неделю, ребенок проводит их в школе, но формально они нагрузкой не считаются.

Между тем в 7, 8 и 9 классах типовая учебная программа предлагает увеличить недельную нагрузку соответственно до 35, 36 и 36 часов (включительно с уроками физкультуры), что означает по 7 – 8 уроков ежедневно (это сопоставимо с полноценным рабочим днем). А если учитывать домашние задания – получается еще больше.

Почему это неприемлемо? Действующая программа предназначена для 11 лет обучения в школе, а новая – для 12, то есть суммарная нагрузка увеличивается.

"Хотя идея 12-летней школы была именно в том, чтобы разгрузить ежедневную школьную жизнь детей за счет удлинения срока обучения. То есть к перегруженной школе добавляют еще один год", – утверждает экспертка.

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К тому же, новая типовая образовательная программа увеличила обязательные предметы и сократила количество вариативных часов. Поэтому школы имеют меньшие возможности предлагать своим ученикам курсы по выбору или факультативы.

Например, в 7 классе предусмотрено на 1,5 часа в неделю меньше вариативного компонента, а в 5, 8 и 9 классах – на 2,5 часа меньше, чем дает действующая программа. Также в 9 классе на вариативные предметы выделены мизерные 0,5 часа в неделю, что делает невозможным внедрение любого полноценного курса,

– говорит экспертка.

Иванна Коберник добавляет, что типовая образовательная программа, фактически, цементирует предметное обучение, возможность интеграции предметов упоминается, но основой остается предмет. А школьные кружки просто будет некогда посещать.

Итак, продолжение реформы НУШ предлагает украинским детям перегрузку и усталость ежедневно вместо создания комфортных условий для обучения.

"Хорошо, что хотя бы остаются нормы закона, которые предусматривают педагогическую свободу и право педагогов разрабатывать собственные образовательные программы. Поэтому, если в школе повезло с учительским коллективом, у детей будет шанс учиться интересно", – сказала Коберник.

Но в основном, школы будут работать по типовой образовательной программе с рекомендованным максимальным количеством часов, дав своим учителям побольше уроков.