Инвесторами Step в частности стали Уилл Смит, Джаред Лето, Джастин Тимберлейк и ди-джей дуэт The Chainsmokers. Из-за звездности вкладчиков платформа набрала популярности и уже получила более 1 миллиона новых пользователей в конце 2020 года.

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Что известно о платформе Step

Step – это банковский сервис, ориентированный на семьи и молодежь. Платформа дает возможность пользователям открыть бесплатный банковский счет, без комиссий пересылать деньги друг другу, а также учит своих клиентов финансовой грамоты.

Кроме этого, Step является единственной банковской платформой в США, которая позволяет регистрироваться несовершеннолетним и не берет никаких комиссий за свои услуги. Поэтому, еще до 18 лет пользователи могут начать свою банковскую историю и улучшить свой кредитный рейтинг.

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Почему звезды инвестируют в платформу

Известный американский музыкант и актер Джаред Лето рассказывает, что слишком долго разговоры о деньгах были негласным табу. Он захотел принять участие в развитии уровня финансовой грамотности молодежи, и поэтому решил стать инвестором Step.

Я рад видеть, что платформа Step освещает кризис финансовой грамотности и пытается решить проблему. Они применяют метод игры, что близко для подростков в привычной для них диджитал-среде,

– добавляет Джаред Лето.

Джаред Лето является одним из инвесторов Step / фото Getty

К слову, недавний опрос подростков от Step показал, что молодежь мало доверяет традиционным финансовым учреждениям. В приоритете для них следующие показатели: