Тикток запускает серию образовательных видео

Популярная социальная сеть тикток начала сотрудничать с британской компанией Citizens Advice. В общем проекте они планируют создать серию коротких образовательных видеороликов, в которых будут обучать пользователей платформы управлять личными финансами.
Инициатива создана в рамках кампании #FactCheckYourFeed, которая началась еще в мае. Целью проекта является помощь пользователям критически взаимодействовать с содержимым платформы, безопасно ориентироваться в социальных сетях и защищать себя от вредного контента.
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Эта инициатива является частью большой стратегии социальной сети, которая пытается увеличить именно образовательную долю контента на своей платформе.
Поскольку большинство людей получают финансовую информацию в интернете, для нас важно помочь нашим пользователям стать уверенными и объективными, особенно по вопросам финансовой дезинформации,
– комментируют в компании тикток.
Для создания видеороликов компания Citizens Advice, в частности, предоставила соцсети базу информации, которая поможет объяснить множество финансовых вопросов, таких как личный бюджет, инвестиции и избежание мошенничества.
В Citizens Advice отмечают, что проект позволит охватить большую аудиторию, и каждый пользователь тиктока сможет получить актуальные и непредвзятые практические советы по управлению личными финансами.
Напомним, что отдельные блогеры социальной сети уже поднимали темы финансовой грамотности в своих личных аккаунтах.
Отдельные блоггеры в тиктоке уже перешли на образовательный контент / Фото Pexels