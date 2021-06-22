Инициатива создана в рамках кампании #FactCheckYourFeed, которая началась еще в мае. Целью проекта является помощь пользователям критически взаимодействовать с содержимым платформы, безопасно ориентироваться в социальных сетях и защищать себя от вредного контента.

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Эта инициатива является частью большой стратегии социальной сети, которая пытается увеличить именно образовательную долю контента на своей платформе.

Поскольку большинство людей получают финансовую информацию в интернете, для нас важно помочь нашим пользователям стать уверенными и объективными, особенно по вопросам финансовой дезинформации,

– комментируют в компании тикток.

Для создания видеороликов компания Citizens Advice, в частности, предоставила соцсети базу информации, которая поможет объяснить множество финансовых вопросов, таких как личный бюджет, инвестиции и избежание мошенничества.

В Citizens Advice отмечают, что проект позволит охватить большую аудиторию, и каждый пользователь тиктока сможет получить актуальные и непредвзятые практические советы по управлению личными финансами.

Напомним, что отдельные блогеры социальной сети уже поднимали темы финансовой грамотности в своих личных аккаунтах.

Отдельные блоггеры в тиктоке уже перешли на образовательный контент / Фото Pexels