Педагоги в Украине уверяют, что учителей должны массово и бесплатно тестировать на коронавирус, ведь они постоянно в зоне риска. Но есть ли специальные программы для тестирования педагогов за рубежом – читайте в материале.

Издание "Новая украинская школа" узнало об опыте стран о том, есть ли за рубежом программы для тестирования учителей.

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Тестируют ли учителей в школах за рубежом

Великобритания

В Великобритании с сентября этого года полностью открылись все школы. Поэтому, накануне (в конце августа) правительство направило в каждую школу наборы с десятью экспресс-тестами на COVID-19.

Тесты из набора должны выдавать педагогам, работникам администраций и ученикам или студентам в случае появления симптомов коронавируса (повышение температуры, кашель или потеря обоняния и вкуса), если такой человек не может сдать анализ в стационарной лаборатории.

Когда такие текст-системы заканчиваются, школы имеют право заказать следующий набор, оставив заявку на сайте или позвонив по телефону. Однако количество наборов ограничено, поэтому получить его можно раз в 21 день.

Добавим, что сейчас учителя Великобритании добавлены в официальный государственный список профессий, которые имеют право на первоочередное тестирование на COVID-19 в случае появления симптомов. Ранее в этом списке были медики, полицейские и пожарные тому подобное.



Экспресс-тесты на коронавирус / Фото gornovosti

Польша

На сегодня в Польше, как и в Украине, тестируют преимущественно людей, которые уже имеют симптомы, похожие на COVID-19. Там создана группа специалистов для разработки стратегии противодействия пандемии при Польской академии наук.

Новая стратегия, по их отчетам, должна фокусироваться на массовом тестировании тех, кто в своей профессиональной деятельности ежедневно контактируют с большим количеством людей. В список таких профессий внесены учителя.

Словакия

В Словакии сейчас проводит беспрецедентную операцию "Общая ответственность", которая направлена ​​на массовое тестирование населения. По всей стране развернута пункты приема анализов на COVID-19. Тестирование проводят бесплатно и добровольно.

Участие в тестировании могут принимать не только граждане Словакии, но и нерезиденты страны, которые сейчас на ее территории. Общие результаты тестирования в открытом доступе.

Кстати, вслед за Словакией о массовых тестирование на COVID-19 объявила и Австрия. Здесь с 17 ноября введено дистанционное обучение для всех учебных заведений. Запрет на посещение школ продлится до 6 декабря. После этого планируется массовое тестирование, в том числе и учителей.

Канада и США

В Канаде разработаны специальные инструкции и гиды для всех участников образовательного процесса. Так, в случае появления первых симптомов заболевания каждый может обратиться в региональный медицинский центр по специальному номеру телефона и получить инструкции по тестированию и лечению.

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Региональные общины могут принимать решение о проведении массового тестирования учителей и учеников или студентов, если в определенном учебном заведении зафиксирована вспышка заболевания COVID-19.

Похожая ситуация и в Соединенных Штатах: здесь также предусмотрены четкие медицинские инструкции для школ и учебных заведений с пошаговым перечнем мероприятий. Например, медицинские департаменты отдельных штатов рекомендуют тестировать учеников и учителей только в случае появления первых симптомов.

В отдельных штатах, например Калифорнии, для учителей как представителей социально значимой профессии предусмотрен бесплатный тест на COVID-19 даже при отсутствии симптомов. Это сделано в том числе и в ответ на массовые протесты учителей перед началом учебного года.

Франция

Во Франции в ноябре началось массовое тестирование работников образования. По информации Минздрава страны, школам предоставлен миллион экспресс-тестов для реализации этой программы. Прежде всего обеспечивать будут учебные заведения в отдаленных поселках.

Тестирование проводят учителям добровольно и бесплатно. Осуществляют эти исследования медработники школ и волонтеры-студенты медицинских учреждений.

Кроме того, перед началом учебного года в некоторых регионах учителя и ученики проходили тестирование. Первыми проходили тесты учителя и работники учреждений дошкольного образования, которые начинают работу раньше других.



Тестирование учителей на коронавирус / Фото lenta

Италия

В Италии учителей призвали проходить тестирование перед началом учебного года, аргументируя высокой контактностью их профессии с эпидемиологической ситуацией. В то же время многие из учителей отрицательно относились к этому.

Добровольное тестирование учителей и всего школьного персонала перед началом учебного года проводили врачи по предварительной записи в согласованный день и время. Для приема на работу в учебное заведение тест также является обязательным.

В некоторых регионах Италии принята практика массового тестирования работников и учащихся в школах, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Особенно это касается небольших городов и поселков, где эпидемии можно приостановить изоляцией.

А руководители школ по всей стране обязаны подавать информацию об эпидемиологическом состоянии учителей и студентов учреждения еженедельно.