Офицеров в Украине будут готовить по новой системе профессионального военного образования. В Минобороны рассказали, что все поступающие обязательно будут проходить тестирование для определения уровня английского языка.

Необходимость изучения английского языка военными является одним из главных аспектов достижения взаимосовместимости со структурами НАТО, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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С целью усовершенствования системы образования в ВСУ и подготовки военных применяются новые требования к уровням владения иностранным языком офицерским, сержантским (старшинским) составом – в частности, вводится учебная программа "Иностранный язык" в военных вузах.

Минобороны уже издало приказ, предусматривающий разработку новых документов по трансформации образовательной деятельности во время подготовки военных. Также правительство США будет поставлять Украине учебные материалы и пособия на английском.

А для тех, кто владеет английским на достаточном уровне, планируют организовать преподавание исключительно на английском. "Это открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом", – отметили в Минобороны.

В ведомстве добавляют, что изучение английского является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных Силах Украины новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах.

Для чего украинским военным английский язык? В последние годы в рядах ВСУ продолжается активная интеграция с НАТО, благодаря чему наши бойцы проводят совместные учения с натовцами и делятся собственным опытом. Кроме того, украинские миротворцы принимают участие в миротворческих ООН, где напрямую сотрудничают с военными со всего мира.