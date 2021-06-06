Сдали бы ли вы ВНО по украинскому языку: короткий тест

Абитуриенты уже сдали ВНО по украинскому языку и теперь ждут результатов тестирования. В то же время редакция Учеба24 предлагает читателям проверить собственные школьные знания и пройти тест с заданиями, которые были в этом году на ВНО по украинскому языку.

Выпускники 1 июня сдали ВНО по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе. Участие в двух тестах приняли более 375 тысяч человек.

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Интересные факты о ВНО-2021

В этом году ученики могли сдать ВНО как по украинскому языку и литературе, так и отдельно по украинскому языку.

Заметим, что ВНО в Украине из-за пандемии происходило в сложных карантинных условиях и продолжалось с 21 мая по 15 июня.

Первым предметом, который сдавали абитуриенты, была химия, а последним – география.

Среди нововведений: в 2021 году Рада разрешила выпускникам школ не сдавать обязательную ГИА, поэтому ВНО сдают те, кто планирует поступить в вуз. Такое решение тоже связано с эпидемией коронавируса.

Однако многих участников не допускали к пункту проведения ВНО из-за опоздания, признаков ОРВИ или отсутствия документа.

Пробное ВНО в 2021 году во второй раз состоялось в онлайн-формате из-за карантина.

Отметим, что здесь есть только 12 заданий, а на ВНО-2021 по украинскому языку их было – 40. По техническим причинам мы не можем опубликовать их все. Но если вы хотите посмотреть сертификационную работу по украинскому языку – ищите ее по этой ссылке.

Ну, что – вы готовы проверить свои знания? Тогда стартуем! Успехов.

К слову, если абитуриент пропустил ВНО по определенному предмету из-за болезни, в частности из-за коронавируса, он может сдать тест позже. Ведь это является причиной, когда выпускника могут допустить к дополнительной сессии ВНО. Какая справка нужна и детали – читайте в материале.

Добавим, что ВНО продолжается. Оно завершится 15 июня, а уже с 1 июля абитуриенты будут регистрировать данные в электронном кабинете и впоследствии подавать документы в вуз.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала