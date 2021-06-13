Сдали бы вы ВНО по истории Украины: интересный тест

11:45

Выпускники 2021 года уже сдали ВНО по почти всем предметам, и теперь в ожидании результатов. А уже с июля они будут подавать документы для поступления. Редакция Образование 24 предлагает читателям проверить собственные школьные знания и пройти тест с заданиями, которые были в этом году на ВНО по истории Украины.