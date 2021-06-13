Выпускники 4 июня сдавали ВНО по истории Украины. Участие в тестировании приняли более 200 тысяч человек.

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Сертификационная работа по истории Украины насчитывала 60 заданий различных форм и состояла из двух частей:

"История Украины ХХ – начала XXI века" (30 заданий),

"История Украины от древнейших времен до конца XIX века" (30 заданий).

Каким было ВНО-2021

ВНО в Украине из-за пандемии проходило в сложных карантинных условиях и шло с 21 мая по 15 июня.

Многих участников не допускали к пункту проведения ВНО из-за опоздания, признаков ОРВИ или отсутствия документа.

Первым предметом, который сдавали абитуриенты, была химия, а последним – география.

В 2021 году Рада разрешила выпускникам школ не сдавать обязательную ГНА, поэтому ВНО сдают те, кто планирует поступить в вуз. Такое решение тоже связано с эпидемией коронавируса.

Отметим, что здесь есть 25 заданий, а на ВНО-2021 по истории Украины их было – 60. По техническим причинам мы не можем опубликовать их все. Но если вы хотите посмотреть все задачи по истории Украины – ищите их по этой ссылке.

Сдали бы вы ВНО по истории Украины: тест



К слову, в Украине ВНО-2021 идет с 21 мая по 15 июня. Сейчас участникам осталось сдеть только один тест – ВНО по географии. Все тестирования происходят в обычном режиме, но в условиях карантина.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала