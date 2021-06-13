Выпускники 4 июня сдавали ВНО по истории Украины. Участие в тестировании приняли более 200 тысяч человек.
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Сертификационная работа по истории Украины насчитывала 60 заданий различных форм и состояла из двух частей:
- "История Украины ХХ – начала XXI века" (30 заданий),
- "История Украины от древнейших времен до конца XIX века" (30 заданий).
Каким было ВНО-2021
- ВНО в Украине из-за пандемии проходило в сложных карантинных условиях и шло с 21 мая по 15 июня.
- Многих участников не допускали к пункту проведения ВНО из-за опоздания, признаков ОРВИ или отсутствия документа.
- Первым предметом, который сдавали абитуриенты, была химия, а последним – география.
- В 2021 году Рада разрешила выпускникам школ не сдавать обязательную ГНА, поэтому ВНО сдают те, кто планирует поступить в вуз. Такое решение тоже связано с эпидемией коронавируса.
Сдали бы вы ВНО по истории Украины: тест
К слову, в Украине ВНО-2021 идет с 21 мая по 15 июня. Сейчас участникам осталось сдеть только один тест – ВНО по географии. Все тестирования происходят в обычном режиме, но в условиях карантина.
График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала