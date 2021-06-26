Сдали ли бы вы ВНО по биологии: пройдите тест

Выпускники уже сдали ВНО по всем предметам, и теперь в ожидании результатов. Поэтому редакция Образование 24 предлагает читателям проверить собственные школьные знания и пройти тест с заданиями, которые были в этом году на ВНО по биологии.

Выпускники 10 июня сдали ВНО биологии. Участие в тестировании приняли более 80 тысяч человек.

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25 июня стали известны официальные результаты тестирования по биологии. Поэтому, мы решили подготовить тест для всех желающих, кто хотел проверить свои знания по этому школьному предмету.

Отметим, что сертификационная работа по биологии насчитывала 50 заданий:

с выбором одного правильного ответа (38 заданий),

на установление соответствия (8 заданий)

с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задания).

Отметим, что в тесте есть только 18 заданий, а на ВНО-2021 по биологии их было – 50. По техническим причинам мы не можем опубликовать все вопросы. Но если вы хотите посмотреть задания по биологии – ищите их по этой ссылке.

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