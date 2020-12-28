Внешнее независимое оценивание останется обязательным для выпускников школ, однако Министерство образования и науки работает над изменением его формы. В частности, МОН уже имеет наработки по трансформации ВНО в части поступления в вузы контрактников и лиц, которые уже работают.

Министр образования заверил, что абитуриентам, которые поступают в вузы, и уже имеют трудовой стаж, или те, которые хотят учиться по контракту, могут сдавать тест на способность к обучению вместо классического ВНО. Об этом Сергей Шкарлет рассказал в интервью "Страна.ua".

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По его словам, МОН уже имеет наработки по трансформации ВНО. Его планируют оставить для выпускников школ, но в специфической форме. Например, в виде теста на способность к обучению – как вариант для людей, у которых уже есть стаж.

Для тех, кто поступает на бюджет, ВНО нужно точно. А те, кто планирует учиться на платной основе, на контракте, могут сдавать это ВНО в виде теста на способность к обучению,

– сказал министр.

Шкарлет пояснил, что такой тест условно можно назвать тестом на IQ. И добавил, что во многих странах это есть (например, США, Израиль, Япония). Министр образования заявил, что в Украине вполне возможно ввести подобную, но свою модель.

Он также подчеркнул, что этот тест смогут сдавать и люди, которые имеют стаж работы (они закончили школу, проработали 3, 4, 5, 10 лет) и хотят снова пойти учиться.

"ВНО в Украине введено с 2007 года. А если человек закончил школу в 2005-2006 году и не сдавала ВНО, но хочет пойти учиться? У нас в Конституции написано, что все люди в стране имеют равные возможности", – сказал Шкарлет.

К слову, в МОН планируют ввести платное внешнее независимое оценивание. То есть абитуриент сможет бесплатно сдать ВНО по 5 предметам, а по желанию сдавать дополнительные тесты по другим предметам за собственные средства. Детали – читайте по ссылке.