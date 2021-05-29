Tesla, миллионы гривен и солнечные станции: что задекларировали ректоры самых популярных вузов

Уже вскоре самые популярные университеты начнут принимать на обучение абитуриентов. В то же время специалисты подсчитали, сколько зарабатывают украинские ректоры и какие машины декларируют.

Аналитики просмотрели декларации ректоров, которые управляют крупнейшими университетами страны, и подготовили инфографику с самыми интересными деталями.

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Ректор КНУ Шевченко – Владимир Бугров

Лишь около двух месяцев Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко возглавляет новый ректор ‒ 53-летний профессор Владимир Бугров.

В своей декларации ректор отметил, что владеет автомобилем Mitsubishi Outlander 2016 года выпуска, зарплату в вузе – 953,3 тысячи гривен. Другие доходы Бугрова за год составили 25,7 тысячи гривен.

А на банковских счетах он хранит 431, 8 тысячи гривен, 686 долларов и 411 евро. Наличными у Бугрова еще:

50 тысяч гривен,

5 тысяч долларов,

4 тысячи евро,

1 тысяча фунтов стерлингов,

320 швейцарских франков.

Ректор ЛНУ Франко – Владимир Мельник

Бессменный несколько лет ректор Львовского университета им. Ивана Франко Владимир Мельник не декларирует авто, но профессор отметил, что имеет в собственности земельный участок (5 205 квадратных метров) и квартиру.

Годовая зарплата ректора составляет 837,9 тысячи гривен, а пенсия – 168,7 тысячи гривен. Выплаты за звание равны 40,8 тысячи гривен, других доходов ректор получил 53 гривны.

К тому же, наличными Мельник хранит 280 тысяч гривен и 23 тысячи долларов, а на банковских счетах – имеет лишь 91 гривну.

Ректор КПИ – Михаил Згуровский

НТУ "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" уже почти 30 лет возглавляет академик Михаил Згуровский. В своей декларации 71-летний доктор наук отмечает владение жилым домом и земельным участком.

Также профессор задекларировал современное авто – Tesla Model X 75D и солнечную энергетическую систему для отопления дома. Годовая зарплата ректора в 2020 году составила 1 миллион 66,2 тысячи гривен, а пенсия – 193,2 тысячи гривен.

Также Згуровский получил выплаты за звание – 61,3 тысячи гривен и доходы с процентов – 458,9 тысячи гривен. Другие доходы профессора составили 2,7 миллиона гривен.

Ректор КНТЭУ – Анатолий Мазараки

Ректор Киевского национального торгово-экономического университета отметил, что его годовая зарплата – 1 миллион 516 тысяч гривен, а пенсия – 197,7 тысячи гривен. Также Анатолий Мазараки задекларировал авто ГАЗ М20.

Также Мазараки получил выплаты за звание – 55,2 тысячи гривен. Другие доходы профессора составили 81,5 тысячи гривен.

Ректор Львовской политехники – Юрий Бобало

Профессор и ректор НУ "Львовская политехника" Юрий Бобало задекларировал зарплату в 1 миллион 33 тысячи гривен, а пенсия его составляет почти 213 тысяч гривен.

Также он задекларировал авто – Toyota Avensis 2006 года выпуска и Honda CR-V RW-2 2018 года выпуска. Кроме того, Юрий Бобало получил другие доходы в сумме 36,7 тысячи гривен.

Ниже опубликованы инфографика с декларациями ректоров 5 других популярных вузов в Украине. Отдельно:

Ректор НАУ – М. Луцкий,

Ректор ХНУ им. В. Каразина В. Бакиров,

Ректор КНЭУ им. В. Гетьмана Д. Лукьяненко,

Ректор НПУ им. М. Драгоманова В. Андрущенко,

Ректор КУ им. Б. Гринченко В. Огневьюк.

Декларации ректоров украинских вузов / Инфографика "Слово и Дело"

К слову, лучшим студентам Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича вручат стипендию в криптовалюте вместо наличных. Ее предоставит компания Orca Finance.