Tesla, миллионы гривен и солнечные станции: что задекларировали ректоры самых популярных вузов

Уже вскоре самые популярные университеты начнут принимать на обучение абитуриентов. В то же время специалисты подсчитали, сколько зарабатывают украинские ректоры и какие машины декларируют.
Аналитики просмотрели декларации ректоров, которые управляют крупнейшими университетами страны, и подготовили инфографику с самыми интересными деталями.
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Ректор КНУ Шевченко – Владимир Бугров
Лишь около двух месяцев Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко возглавляет новый ректор ‒ 53-летний профессор Владимир Бугров.
В своей декларации ректор отметил, что владеет автомобилем Mitsubishi Outlander 2016 года выпуска, зарплату в вузе – 953,3 тысячи гривен. Другие доходы Бугрова за год составили 25,7 тысячи гривен.
А на банковских счетах он хранит 431, 8 тысячи гривен, 686 долларов и 411 евро. Наличными у Бугрова еще:
- 50 тысяч гривен,
- 5 тысяч долларов,
- 4 тысячи евро,
- 1 тысяча фунтов стерлингов,
- 320 швейцарских франков.
Ректор ЛНУ Франко – Владимир Мельник
Бессменный несколько лет ректор Львовского университета им. Ивана Франко Владимир Мельник не декларирует авто, но профессор отметил, что имеет в собственности земельный участок (5 205 квадратных метров) и квартиру.
Годовая зарплата ректора составляет 837,9 тысячи гривен, а пенсия – 168,7 тысячи гривен. Выплаты за звание равны 40,8 тысячи гривен, других доходов ректор получил 53 гривны.
К тому же, наличными Мельник хранит 280 тысяч гривен и 23 тысячи долларов, а на банковских счетах – имеет лишь 91 гривну.
Ректор КПИ – Михаил Згуровский
НТУ "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" уже почти 30 лет возглавляет академик Михаил Згуровский. В своей декларации 71-летний доктор наук отмечает владение жилым домом и земельным участком.
Также профессор задекларировал современное авто – Tesla Model X 75D и солнечную энергетическую систему для отопления дома. Годовая зарплата ректора в 2020 году составила 1 миллион 66,2 тысячи гривен, а пенсия – 193,2 тысячи гривен.
Также Згуровский получил выплаты за звание – 61,3 тысячи гривен и доходы с процентов – 458,9 тысячи гривен. Другие доходы профессора составили 2,7 миллиона гривен.
Ректор КНТЭУ – Анатолий Мазараки
Ректор Киевского национального торгово-экономического университета отметил, что его годовая зарплата – 1 миллион 516 тысяч гривен, а пенсия – 197,7 тысячи гривен. Также Анатолий Мазараки задекларировал авто ГАЗ М20.
Также Мазараки получил выплаты за звание – 55,2 тысячи гривен. Другие доходы профессора составили 81,5 тысячи гривен.
Ректор Львовской политехники – Юрий Бобало
Профессор и ректор НУ "Львовская политехника" Юрий Бобало задекларировал зарплату в 1 миллион 33 тысячи гривен, а пенсия его составляет почти 213 тысяч гривен.
Также он задекларировал авто – Toyota Avensis 2006 года выпуска и Honda CR-V RW-2 2018 года выпуска. Кроме того, Юрий Бобало получил другие доходы в сумме 36,7 тысячи гривен.
Ниже опубликованы инфографика с декларациями ректоров 5 других популярных вузов в Украине. Отдельно:
- Ректор НАУ – М. Луцкий,
- Ректор ХНУ им. В. Каразина В. Бакиров,
- Ректор КНЭУ им. В. Гетьмана Д. Лукьяненко,
- Ректор НПУ им. М. Драгоманова В. Андрущенко,
- Ректор КУ им. Б. Гринченко В. Огневьюк.
К слову, лучшим студентам Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича вручат стипендию в криптовалюте вместо наличных. Ее предоставит компания Orca Finance.